Під Одесою рятувальники ловили кажана, який залетів у квартиру

Кажан, якого випустили на волю рятувальники. Фото: ДСНС Одещини

У селі Лиманка на вулиці Академіка Вільямса у квартиру залетів кажан. Мешканці злякалися і викликали рятувальників.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Що сталося

Прибувши на місце, рятувальники оперативно зловили кажана і випустили його на волю. Ані тварина, ані люди не постраждали.

Що робити, якщо кажан залетів у житло

Кажани не становлять небезпеки для людей і зовсім не агресивні. У людському житлі їх цікавить виключно можливість сховатися. Тому головне, якщо кажан залетів до квартири — не панікувати. Варто просто дочекатися, поки тварина сама вилетить у вікно. Якщо вона цього не робить — відкрийте вікно якомога ширше та рушником або ганчіркою спрямуйте її політ на вулицю. Не треба намагатися збити кажана — це може його травмувати.

Якщо тварина сіла на стіну чи іншу поверхню, вдягніть рукавички та спробуйте обережно зловити її. Віднесіть кажана на вулицю й випустіть з руки або посадіть його на стовбур дерева.

Нагадаємо, в Одесі сталося ДТП за участі маршрутки через те, що на проїжджу частину вибіг їжак.

Також в Одесі у підземному паркінгу оселилася лисиця.