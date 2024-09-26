Под Одессой спасатели ловили летучую мышь, которая залетела в квартиру

Летучая мышь, которую выпустили на свободу спасатели. Фото: ГСЧС Одесчины

В селе Лиманка на улице Академика Уильямса в квартиру залетела летучая мышь. Жители испугались и вызвали спасателей.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Что произошло

Прибыв на место, спасатели оперативно поймали летучую мышь и выпустили ее на свободу. Ни животное, ни люди не пострадали.

Что делать, если летучая мышь залетела в жилище

Летучие мыши не представляют опасности для людей и вовсе не агрессивны. В человеческом жилище их интересует только возможность спрятаться. Поэтому главное, если летучая мышь залетела в квартиру — не паниковать. Следует просто дождаться, пока животное само вылетит в окно. Если оно этого не делает — откройте окно как можно шире и полотенцем или тряпкой направьте его полет на улицу. Не нужно пытаться сбить летучую мышь — это может ее травмировать.

Если животное село на стену или другую поверхность, наденьте перчатки и попытайтесь осторожно поймать его. Отнесите летучую мышь на улицу и выпустите из руки или посадите ее на ствол дерева.

Напомним, в Одессе произошло ДТП с участием маршрутки из-за того, что на проезжую часть выбежал еж.

Также в Одессе в подземном паркинге поселилась лиса.