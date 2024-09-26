Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 27 сентября

Девушки идут по улице в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 27 сентября, в Одессе обещают сильный ветер. Синоптики предупреждают о I (желтом) уровне опасности и умеренном волнении моря.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе 27 сентября

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром слабый туман;

Ветер южный, 12-14 м/с;

Температура ночью 17-19 °С, днем 23-25 °С;

Температура морской воды 20-21 °С.

Прогноз погоды на побережье. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 27 сентября

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман;

Ветер южный, 9-14 м/с;

Температура ночью 14-19°С, днем 23-28°С;

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области дикое животное ворвалось в квартиру. Спасать его пришлось сотрудникам ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области посреди осени зацвели дикие груши.