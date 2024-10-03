Прогноз погоди в Одесі й Одеській області на 4 жовтня

Шторм в Одесі. Фото: Facebook/Юрій Бершадський

У п'ятницю, 4 жовтня, в Одесі очікується сильний вітер і значне хвилювання моря. Синоптики оголосили І (жовтий) рівень небезпеки. А от істотних опадів не прогнозують.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 4 жовтня

Мінлива хмарність. Без істотних опадів;

Вітер південно-східний, 12-14 м/с;

Температура вночі 14-16 °С, вдень 21- 23 °С.

Прогноз погоди на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 4 жовтня

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман;

Вітер південно-східний, 9-14 м/с;

Температура вночі 11-16 °С, вдень 20-25 °С;

На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Мінна небезпека

У зв'язку зі штормом у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, на Одещині ледь не віддали приватній фірмі дно лиману.

Також стало відомо, коли чекати плавучих електростанцій.