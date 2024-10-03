Прогноз погоди в Одесі й Одеській області на 4 жовтня

Шторм і сильний вітер — яка погода в Одесі буде у п'ятницю
У п'ятницю, 4 жовтня, в Одесі очікується сильний вітер і значне хвилювання моря. Синоптики оголосили І (жовтий) рівень небезпеки. А от істотних опадів не прогнозують.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 4 жовтня
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів;
- Вітер південно-східний, 12-14 м/с;
- Температура вночі 14-16 °С, вдень 21- 23 °С.
Погода в Одеській області 4 жовтня
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман;
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с;
- Температура вночі 11-16 °С, вдень 20-25 °С;
- На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.
Мінна небезпека
У зв'язку зі штормом у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
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