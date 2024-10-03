Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 4 октября

Шторм в Одессе. Фото: Facebook/Юрий Бершадский

В пятницу, 4 октября, в Одессе ожидается сильный ветер и сильнейшее волнение моря. Синоптики объявили I (желтый) уровень опасности. А вот существенных осадков не предсказывают.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 4 октября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков;

Ветер юго-восточный, 12 — 14 м/с;

Температура ночью 14 — 16°С, днем 21 — 23°С.

Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 4 октября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман;

Ветер юго-восточный, 9 — 14 м/с;

Температура ночью 11 — 16°С, днем 20 — 25°С;

На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500 — 1000 м.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Минная опасность

В связи с штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, в Одесской области чуть не отдали частной фирме дно лимана.

Также стало известно, когда ждать плавучих электростанций.