Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 4 октября

Шторм и сильный ветер — какая погода в Одессе будет в пятницу
В пятницу, 4 октября, в Одессе ожидается сильный ветер и сильнейшее волнение моря. Синоптики объявили I (желтый) уровень опасности. А вот существенных осадков не предсказывают.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 4 октября
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков;
- Ветер юго-восточный, 12 — 14 м/с;
- Температура ночью 14 — 16°С, днем 21 — 23°С.
Погода в Одесской области 4 октября
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман;
- Ветер юго-восточный, 9 — 14 м/с;
- Температура ночью 11 — 16°С, днем 20 — 25°С;
- На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500 — 1000 м.
Минная опасность
В связи с штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.
Экстренные службы помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
Напомним, в Одесской области чуть не отдали частной фирме дно лимана.
Также стало известно, когда ждать плавучих электростанций.
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