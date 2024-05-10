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Бухгалтерка одеського ОСББ вирішила заробити на мешканцях — деталі справи

10 травня 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Бухгалтерка одеського ОСББ вирішила заробити на мешканцях — деталі справи
В Одесі бухгалтерка привласнила кошти громадян. Ілюстративне фото: vinnitsa.info
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Правоохоронці викрили працівницю одного з одеський об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), яка привласнила чужі кошти. Одеситка переказала на власний рахунок понад 300 тисяч гривень, за що їй загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

67-річна бухгалтерка одеського ОСББ протягом тижня переводила кошти з банківського рахунку об'єднання на особистий. Усі операції жінка проводила на своєму робочому місці з комп'ютера, який їй був наданий головою правління.  

Бухгалтерка таким чином привласнила 320 тисяч гривень та витратила усі кошти на власні потреби. Зникнення грошей виявила голова ОСББ та звернулась до правоохоронців, а вони вже провели обшук та вилучили усі докази злочину. 

Що загрожує 

Одеситці повідомили про підозру у повторному привласненні чужого майна за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. 

Привласнення чужих грошей на Одещині

Ми раніше писали, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід колишньому голові Фонду державного майна України. Йдеться про Дмитра Сенниченка — очільника угруповання, що привласнило кошти Одеського припортового заводу. 

Також ми повідомляли, що в Одесі поліцейські затримали жінку, яка працювала у відділенні безготівкових переказів та привласнювала гроші установи. Таким чином, одеситка вкрала майже 50 тисяч гривень, що карається ув'язненням на строк до восьми років.

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