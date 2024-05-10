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Бухгалтер одесского ОСМД решила заработать на жильцах — детали дела

10 мая 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Бухгалтер одесского ОСМД решила заработать на жильцах — детали дела
В Одессе бухгалтерша присвоила средства граждан. Иллюстративное фото: vinnitsa.info
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Правоохранители разоблачили работницу одного из одесских объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которая присвоила чужие средства. Одесситка перевела на свой счет более 300 тысяч гривен, за что ей грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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67-летняя бухгалтер Одесского ОСМД в течение недели переводила средства с банковского счета объединения на личный. Все операции женщина проводила на своем рабочем месте с компьютера, предоставленного председателем правления.

Бухгалтер таким образом присвоила 320 тысяч гривен и потратила все средства на собственные нужды. Исчезновение денег обнаружила глава ОСМД и обратилась к правоохранителям, а они уже провели обыск и изъяли все доказательства преступления.

Что угрожает

Одесситке сообщили о подозрении в повторном присвоении чужого имущества по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Присвоение чужих денег в Одесской области

Мы ранее писали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно избрал меру пресечения бывшему председателю Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о Дмитрии Сенниченко — руководителе группировки, которая присвоила средства Одесского припортового завода.

Также мы сообщали, что в Одессе полицейские задержали женщину, которая работала в отделении безналичных переводов и присваивала деньги учреждения. Таким образом, одесситка украла почти 50 тысяч гривен, что карается заключением на срок до восьми лет.

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