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Була редакторкою російської соцмережі: у Миколаєві затримали держзрадницю

30 вересня 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Миколаєві затримали держзрадницю
Жінку затримали правоохоронці. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаївській області правоохоронці затримали жінку, яка займалася антиукраїнською пропагандою. Жінка виявилася редакторкою проросійської групи однієї із заборонених соцмереж в Україні. 

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

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За інформацією правоохоронців, жінку підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування тимчасової окупації частини території України.

Деталі справи

Жінка працювала в закладі освіти Миколаєва. Вона через Інтернет вступила у контакт з представником РФ та, маючи проросійські погляди, прийняла пропозицію стати редактором каналу у російській соцмережі. 

Зрадниця України писала антиукраїнські статті, в яких принижувала державу та закликала людей до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України.

Також вона виправдовувала правомірність дій держави-агресорки та тимчасову окупацію частини території України, вихваляючи "велич" РФ, яка історично має право на південні землі України, у тому числі місто Миколаїв.

Свої тексти жінка поширювала у групі однодумців, за що отримувала грошову винагороду. 

Яке покарання загрожує

Наразі жінці повідомили про підозру у державній зраді. Їй загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, у Миколаївській області судитимуть місцевого мешканця за пособництво військовим РФ. Житель регіону допомагав окупантам та катував цивільне населення.

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