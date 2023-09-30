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Была редактором российской соцсети: в Николаеве задержали госпредательницу

30 сентября 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаеве задержали госизменницу
Женщину задержали правоохранители. Фото: Николаевская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаевской области правоохранители задержали женщину, занимавшуюся антиукраинской пропагандой. Женщина оказалась редактором пророссийской группы одной из запрещенных соцсетей в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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По информации правоохранителей, женщина подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и распространении материалов, в которых содержится оправдание временной оккупации части территории Украины.

Детали дела

Женщина работала в учебном заведении Николаева. Она через Интернет вступила в контакт с представителем РФ и, имея пророссийские взгляды, приняла предложение стать редактором канала в российской соцсети.

Изменница Украины писала антиукраинские статьи, в которых унижала государство и призвала людей к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Также она оправдывала правомерность действий государства-агрессора и временную оккупацию части территории Украины, восхваляя "величие" РФ, исторически имеющей право на южные земли Украины, в том числе город Николаев.

Свои тексты женщина распространяла в группе единомышленников, за что получала денежное вознаграждение.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении в государственной измене. Ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, в Николаевской области будут судить местного жителя за пособничество военным РФ. Житель региона помогал оккупантам и пытал гражданское население.

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