Колаборант з Миколаївщини знаходиться у розшуку

Судове засідання. Фото ілюстративне: pixabay

Мешканець Снігурівки Миколаївської області, якого підозрюють у колабораційній діяльності, втік від суду. Відомо, що перед втечею державний зрадник намагався підкупити співробітника СБУ, щоб "зам'яти" справу.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Відомо, що 33-річний житель села на Миколаївщині продавав крадені автозапчастини, які під час окупації знімали з машин місцевих мешканців військові РФ та передавали йому для збуту. Більшу частину з реалізації товару чоловік передавав загарбникам, а собі залишав дозволений відсоток. За таку співпрацю зрадник безперешкодно пересувався по області.

Деокупація Миколаївщини

Після звільнення регіону від окупантів, колаборанту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1. Під час затримання він пропонував слідчому СБУ 1000 доларів США за не проведення подальших слідчих дій щодо встановлення його причетності до вчинення низки кримінальних правопорушень за фактом колабораційної діяльності. Також зловмисник намагався вирішити питання щодо зазначення у обвинувальному акті обставин, які б пом’якшували покарання. Його затримали вдруге після передачі частини хабаря у 20 тисяч гривень.

Проте після безлічі судових засідань влітку суд дав обвинуваченому можливість вийти на волю під заставу у розмірі 107 тисяч гривень. А вже 21 серпня стало відомо про його зникнення. Наразі зрадник перебуває у розшуку.

Нагадаємо, у Миколаївській області судитимуть місцевого мешканця за пособництво військовим РФ. Житель регіону допомагав окупантам та катував цивільне населення.