Коллаборант из Николаевской области находится в розыске.

Судебное заседание. Фото иллюстративное: pixabay

Житель Снигиревки Николаевской области, подозреваемый в коллаборационной деятельности, скрылся от суда. Известно, что перед бегством государственный изменник пытался подкупить сотрудника СБУ, чтобы "замять" дело.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Известно, что 33-летний житель села Николаевской области продавал краденые автозапчасти, которые во время оккупации снимали с машин местных жителей военные РФ и передавали ему для сбыта. Большую часть реализации товара мужчина передавал захватчикам, а себе оставлял разрешенный процент. За такое сотрудничество предатель беспрепятственно передвигался по области.

Деоккупация Николаевщины

После освобождения региона от оккупантов коллаборанту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1. При задержании он предлагал следователю СБУ 1000 долларов США за не проведение дальнейших следственных действий по установлению его причастности к совершению ряда уголовных правонарушений по факту коллаборационной деятельности. Также злоумышленник пытался решить вопрос об указании в обвинительном акте обстоятельств, смягчающих наказание. Его задержали во второй раз после передачи части взятки в 20 тысяч гривен.

Однако после множества судебных заседаний летом суд предоставил обвиняемому возможность выйти на свободу под залог в размере 107 тысяч гривен. А уже 21 августа стало известно о его исчезновении. В настоящее время предатель находится в розыске.

Напомним, в Николаевской области будут судить местного жителя за пособничество военным РФ. Житель региона помогал оккупантам и пытал гражданское население.