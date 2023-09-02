Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Працював на ворога: на Миколаївщині судитимуть помічника РФ arrow

Працював на ворога: на Миколаївщині судитимуть помічника РФ

2 вересня 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Миколаївщині судитимуть пособника РФ
Суддя виносить вирок. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаївській області судитимуть місцевого мешканця за пособництво військовим РФ. Житель регіону допомагав окупантам та катував цивільне населення.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури. 

Читайте також:

За інформацією правоохоронців, стосовно 62-річного Миколаївського району до суду скеровано обвинувальний акт.

Працював на ворога

Підозрюваний у липні 2022 року, перебуваючи на окупованій території одного з населених пунктів Шевченківської територіальної громади Миколаївського району, співпрацював із військовими РФ. Зловмисник спільно з росіянами викрадали патріотично налаштованих чоловіків, вивозили їх за межі населеного пункту, та на відкритій місцевості били людей та інсценували розстріл. Окупанти  намагалися отримати від потерпілих інформацію щодо їхньої причетності до підтримки ЗСУ та партизанських дій, якими мешканці селища намагалися послабити окупаційні дії.

Яке покарання загрожує

Наразі колаборанту висунули обвинувачення одразу за декількома статтями за фактом пособництва у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала в Одесі російського розвідника, який воював на боці так званої "ЛНР". Місцевий мешканець перейшов на сторону агресора на початку травня 2014 та брав участь у провокаціях на користь РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Кривавий слід росіян та формула миру Зеленського: про що говоритимуть в ООН. Інтерв'ю з Кислицею

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз