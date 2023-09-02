На Миколаївщині судитимуть пособника РФ

Суддя виносить вирок. Фото ілюстративне: pixabay

У Миколаївській області судитимуть місцевого мешканця за пособництво військовим РФ. Житель регіону допомагав окупантам та катував цивільне населення.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

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За інформацією правоохоронців, стосовно 62-річного Миколаївського району до суду скеровано обвинувальний акт.

Працював на ворога

Підозрюваний у липні 2022 року, перебуваючи на окупованій території одного з населених пунктів Шевченківської територіальної громади Миколаївського району, співпрацював із військовими РФ. Зловмисник спільно з росіянами викрадали патріотично налаштованих чоловіків, вивозили їх за межі населеного пункту, та на відкритій місцевості били людей та інсценували розстріл. Окупанти намагалися отримати від потерпілих інформацію щодо їхньої причетності до підтримки ЗСУ та партизанських дій, якими мешканці селища намагалися послабити окупаційні дії.

Яке покарання загрожує

Наразі колаборанту висунули обвинувачення одразу за декількома статтями за фактом пособництва у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала в Одесі російського розвідника, який воював на боці так званої "ЛНР". Місцевий мешканець перейшов на сторону агресора на початку травня 2014 та брав участь у провокаціях на користь РФ.