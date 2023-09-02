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Работал на врага: на Николаевщине будут судить помощника РФ

2 сентября 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаевской области будут судить пособника РФ
Судья выносит приговор. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаевской области будут судить местного жителя за пособничество военным РФ. Житель региона помогал оккупантам и пытал гражданское население.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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По информации правоохранителей, в отношении 62-летнего Николаевского района в суд направлен обвинительный акт.

Работал на врага

Подозреваемый в июле 2022 г., находясь на оккупированной территории одного из населенных пунктов Шевченковской территориальной общины Николаевского района, сотрудничал с военными РФ. Злоумышленник совместно с россиянами похищали патриотически настроенных мужчин, вывозили их за пределы населенного пункта, и на открытой местности избивали людей и инсценировали расстрел. Оккупанты пытались получить от потерпевших информацию об их причастности к поддержке ВСУ и партизанских действий, которыми жители поселка пытались ослабить оккупационные действия.

Какое наказание грозит

В настоящее время коллаборант выдвинули обвинение сразу по нескольким статьям по факту пособничества в совершении нарушений законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Одессе российского разведчика, воевавшего на стороне так называемой "ЛНР". Местный житель перешел на сторону агрессора в начале мая 2014 года и принимал участие в провокациях в пользу РФ.

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