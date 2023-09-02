В Николаевской области будут судить пособника РФ

Судья выносит приговор. Фото иллюстративное: pixabay

В Николаевской области будут судить местного жителя за пособничество военным РФ. Житель региона помогал оккупантам и пытал гражданское население.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Работал на врага

Подозреваемый в июле 2022 г., находясь на оккупированной территории одного из населенных пунктов Шевченковской территориальной общины Николаевского района, сотрудничал с военными РФ. Злоумышленник совместно с россиянами похищали патриотически настроенных мужчин, вывозили их за пределы населенного пункта, и на открытой местности избивали людей и инсценировали расстрел. Оккупанты пытались получить от потерпевших информацию об их причастности к поддержке ВСУ и партизанских действий, которыми жители поселка пытались ослабить оккупационные действия.

Какое наказание грозит

В настоящее время коллаборант выдвинули обвинение сразу по нескольким статьям по факту пособничества в совершении нарушений законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Одессе российского разведчика, воевавшего на стороне так называемой "ЛНР". Местный житель перешел на сторону агрессора в начале мая 2014 года и принимал участие в провокациях в пользу РФ.