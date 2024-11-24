В Одесі негода повалила 19 дерев за два дні

Буревій в Одесі — повалені десятки дерев та гілля
За останні два дні негода наробила в Одесі чимало лиха. Через сильний вітер у місті повалені дерева, комунальники наразі оперативно прибирають наслідки, щоб відновити безпеку на вулицях міста.
Про це у неділю, 24 листопада, повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.
Повалені дерева в Одесі
В мерії зазначають, що через буревій, який тривав останні два дні, було пошкоджено 19 дерев, а також велике дрібне гілля. З метою ліквідації наслідків негоди на вулицях міста працюють працівники КП "Міськзелентрест" та КП "Міські дороги".
Комунальники оперативно звільняють дороги, тротуари та прибудинкові території від повалених дерев. Особливу увагу звертають на місця, де уламки можуть загрожувати пішоходам або транспорту.
Міська рада закликала одеситів бути обережними та уникати перебування поблизу великих дерев під час негоди. Наразі роботи з усунення наслідків тривають, і служби продовжують моніторити ситуацію.
Шторм в Одесі: що відомо
На сьогодні синоптики теж оголосили перший рівень (жовтий) небезпеки та штормове попередження через сильні пориви північно-західного вітру до 14 м/с. Вчора вітер сягав місцями 20 м/с.
Мінна небезпека
У зв'язку зі штормом у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Нагадаємо, Туреччина, закривши протоки у Чорному морі, суттєво ускладнила Росії реалізацію планів із захоплення Одеси. Також у ДТЕК оновили графіки відключення світла сьогодні в Одеській області.
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