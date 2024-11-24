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Буревій в Одесі — повалені десятки дерев та гілля

24 листопада 2024 12:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі негода повалила 19 дерев за два дні
Комунальники прибирають дерево, що упало. Фото: Одеська міськрада
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

За останні два дні негода наробила в Одесі чимало лиха. Через сильний вітер у місті повалені дерева, комунальники наразі оперативно прибирають наслідки, щоб відновити безпеку на вулицях міста.

Про це у неділю, 24 листопада, повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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Фахівці розпилюють великі гілки. Фото: Одеська міськрада
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Трактор прибирає гілля. Фото: Одеська міськрада

Повалені дерева в Одесі

В мерії зазначають, що через буревій, який тривав останні два дні, було пошкоджено 19 дерев, а також велике дрібне гілля. З метою ліквідації наслідків негоди на вулицях міста працюють працівники КП "Міськзелентрест" та КП "Міські дороги".

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Комунальник прибирає гілки, що упали. Фото: Одеська міськрада
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Повалене дерево. Фото: Одеська міськрада

Комунальники оперативно звільняють дороги, тротуари та прибудинкові території від повалених дерев. Особливу увагу звертають на місця, де уламки можуть загрожувати пішоходам або транспорту.

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Чоловік розпилює дерево. Фото: Одеська міськрада
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Уламки дерев на дорозі. Фото: Одеська міськрада

Міська рада закликала одеситів бути обережними та уникати перебування поблизу великих дерев під час негоди. Наразі роботи з усунення наслідків тривають, і служби продовжують моніторити ситуацію.

Буревій в Одесі — повалені десятки дерев та гілля - фото 7
Комунальники прибирають дерево. Фото: Одеська міськрада

Шторм в Одесі: що відомо

На сьогодні синоптики теж оголосили перший рівень (жовтий) небезпеки та штормове попередження через сильні пориви північно-західного вітру до 14 м/с. Вчора вітер сягав місцями 20 м/с.

Мінна небезпека

У зв'язку зі штормом у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, Туреччина, закривши протоки у Чорному морі, суттєво ускладнила Росії реалізацію планів із захоплення Одеси. Також у ДТЕК оновили графіки відключення світла сьогодні в Одеській області. 

Одеса негода Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси шторм

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