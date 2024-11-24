Оновлені графіки світла в Одеській області на сьогодні

Енергетики ремонтують обладнання. Фото: Укренерго

На сьогодні, 24 листопада, оновлено графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть тільки для однієї групи на декілька годин.

Про це у неділю, 24 листопада, повідомили в пресслужбі ДТЕК.

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Графіки відключення світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 24 листопада

У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: світло буде цілий день.

2 група: світло буде цілий день.

3 група: світло буде цілий день.

4 група: світло буде цілий день.

5 група: з 16:00 до 19:00.

6 група: світло буде цілий день.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у квартирі зникло світло не за графіком, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою на офіційному сайті компанії. Якщо ні, про відсутність світла можна повідомити у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, 24 листопада у сейсмічній зоні Вранча, поблизу Одеської області, зафіксували землетрус. Також на трасі Одеса-Рені у бік молдавського та румунського кордонів спостерігаються незначні затори.