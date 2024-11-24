Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У ДТЕК оновили графіки відключення світла сьогодні на Одещині arrow

У ДТЕК оновили графіки відключення світла сьогодні на Одещині

24 листопада 2024 10:45
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Оновлені графіки світла в Одеській області на сьогодні
Енергетики ремонтують обладнання. Фото: Укренерго
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На сьогодні, 24 листопада, оновлено графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть тільки для однієї групи на декілька годин.

Про це у неділю, 24 листопада, повідомили в пресслужбі ДТЕК.

Читайте також:
У ДТЕК оновили графіки відключення світла сьогодні на Одещині - фото 1
Графіки відключення світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 24 листопада

У  ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: світло буде цілий день.
2 група: світло буде цілий день.
3 група: світло буде цілий день.
4 група: світло буде цілий день.
5 група: з 16:00 до 19:00.
6 група: світло буде цілий день.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у квартирі зникло світло не за графіком, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою на офіційному сайті компанії. Якщо ні, про відсутність світла можна повідомити у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, 24 листопада у сейсмічній зоні Вранча, поблизу Одеської області, зафіксували землетрус. Також на трасі Одеса-Рені у бік молдавського та румунського кордонів спостерігаються незначні затори.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси відключення світла графіки відключень світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:45 У ДТЕК оновили графіки відключення світла сьогодні на Одещині

10:27 У Кривому Розі через мобілізацію під загрозою опалювальний сезон

10:19 Черги на кордонах — актуальна інформація на трасі Одеса-Рені

10:14 Розширені функції Telegram Premium — яка ціна та кому потрібні

09:58 Якою штучний інтелект бачить "гарну українку" — фото

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

09:56 Росіяни уночі запустили десятки БпЛА — скільки збили сили ППО

09:40 Поблизу Одеської області стався землетрус — яка потужність

09:34 Новорічні штрафи — скільки доведеться віддати за зрубану ялинку

09:25 РФ скинула КАБи на десятки населених пунктів, — звіт Генштабу

09:12 У Садового заявили про створення спеціальної зони у парку Львова

10:45 У ДТЕК оновили графіки відключення світла сьогодні на Одещині

10:27 У Кривому Розі через мобілізацію під загрозою опалювальний сезон

10:19 Черги на кордонах — актуальна інформація на трасі Одеса-Рені

10:14 Розширені функції Telegram Premium — яка ціна та кому потрібні

09:58 Якою штучний інтелект бачить "гарну українку" — фото

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

09:56 Росіяни уночі запустили десятки БпЛА — скільки збили сили ППО

09:40 Поблизу Одеської області стався землетрус — яка потужність

09:34 Новорічні штрафи — скільки доведеться віддати за зрубану ялинку

09:25 РФ скинула КАБи на десятки населених пунктів, — звіт Генштабу

09:12 У Садового заявили про створення спеціальної зони у парку Львова

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК