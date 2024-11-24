Оновлені графіки світла в Одеській області на сьогодні

У ДТЕК оновили графіки відключення світла сьогодні на Одещині
На сьогодні, 24 листопада, оновлено графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть тільки для однієї групи на декілька годин.
Про це у неділю, 24 листопада, повідомили в пресслужбі ДТЕК.
Графік відключень світла на 24 листопада
У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.
1 група: світло буде цілий день.
2 група: світло буде цілий день.
3 група: світло буде цілий день.
4 група: світло буде цілий день.
5 група: з 16:00 до 19:00.
6 група: світло буде цілий день.
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у квартирі зникло світло не за графіком, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою на офіційному сайті компанії. Якщо ні, про відсутність світла можна повідомити у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, 24 листопада у сейсмічній зоні Вранча, поблизу Одеської області, зафіксували землетрус. Також на трасі Одеса-Рені у бік молдавського та румунського кордонів спостерігаються незначні затори.
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