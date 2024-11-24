Затори та черги на трасі Одеса-Рені: 24 листопада, ранок

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на ранок 24 листопада на трасі Одеса-Рені у бік молдавського та румунського кордонів спостерігаються незначні затори. Окрім цього зафіксовані черги й на контрольно-пропускному пункті "Паланка — Удобне".

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяк та Нижньодністровського національного парку. Ця ділянка поступово ''червоніє''. Подорож до Паланки триватиме сьогодні більш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску є черги.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

На сусідньому пункті пропуск "Старокозаче — Тудора" проїзд вільний. Черг на перетин кордону немає.

Затори до Румунії

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Орлівки та Рені. За даними картографічного сервісу, подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години та дві хвилини. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Скільки людей виїхало з України минулої доби

За даними прикордонників, за добу 23 листопада південні кордони України з Молдовою (в межах Одеської та Вінницької областей) та з Румунією (в межах Одеської області) перетнули 15,4 тисячі осіб та понад 3,7 тисячі транспортних засобів.

З України минулої доби вибули до Молдови понад 7 тисяч осіб, до Румунії майже 1 тисяча осіб.

До України за минулу добу проїхали з Молдови понад 6,5 тисяч осіб, з Румунії майже 800 тисяч осіб. З них 4,3 тисячі — громадяни України.

Наразі пункти пропуску з Молдовою та Румунією працюють в штатному режимі.

Допис прикордонників. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 24 листопада у сейсмічній зоні Вранча, поблизу Одеської області, зафіксували землетрус. Також ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі Одеської області спричинили серйозні проблеми для енергопостачання в невизнаному Придністров'ї.