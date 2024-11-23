Ракетні удари Росії торкнулися енергетичної інфраструктури Молдови

Завод в Молдове. Фото: росЗМІ

Ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України спричинили серйозні проблеми для енергопостачання в невизнаному Придністров'ї. Наразі через брак електроенергії Рибницький металургійний завод працює на мінімальній потужності.

Про це повідомив міністр енергетики Молдови Віктор Парликов.

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Він заявив, що лінії електропередач, які з'єднують Україну з Молдовою, були пошкоджені, а трансформаторні станції вийшли з ладу.

"Ви бачите, що зараз відбувається через удари по Україні? Лінії електропередач, які з'єднують Молдову та Україну, виведені з ладу, трансформаторні станції не працюють", — сказав Парликов.

Одним із найбільш постраждалих об'єктів в Молдові став Рибницький металургійний завод, який залишився практично без електрики та змушений працювати на мінімальній потужності.

"Лінії високої напруги між Подільськом, що на Одещині, та молдавською Рибницею не функціонують, і завод зараз підключений до внутрішньої низьковольтної лінії потужністю 110 кВ, яка дозволяє лише підтримувати його роботу. Це поступове відключення енергетичної системи Молдови від України через атаки Росії", — зазначив міністр.

Атака на Україну: що відомо

У ніч проти 17 листопада російські війська здійснили один із найбільших ракетних обстрілів, запустивши 120 ракет і 90 дронів, зокрема, по енергетичних об'єктах України, що значно ускладнило ситуацію в регіонах, таких як Київ та Одеса.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Одеси загинули 11 людей, серед них 8 поліцейських. Ще понад 20 правоохоронців зазнали поранень, зокрема є важкопоранені. Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія та Іран пошкодили 20 суден у Чорному морі.