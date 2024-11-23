Російський удар по Одесі: десятки поліцейських отримали поранення

Наслідки удару по Одесі. Фото: ДСНС

У понеділок, 18 листопада, росіяни ракетою"Іскандер-М" завдали удару по житловому сектору Одеси. Внаслідок обстрілу загинули десятеро людей, серед них семеро поліцейських. Ще понад 20 правоохоронців зазнали поранень, зокрема є важкопоранені.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Поранений поліцейський у лікарні. Фото: Нацполіція

Постраждалі поліцейські

За їхніми даними, 26 правоохоронців отримали поранення, деякі з них у важкому стані. На жаль, семеро правоохоронців загинули на місці.

Імена загиблих поліцейських

Слідчий, підполковник поліції Вадим Ковальський, 47 років.

Слідчий, капітан поліції Вадим Джміль, 28 років.

Слідчий, капітан поліції Микола Лимар, 32 роки.

Слідчий, старший лейтенант поліції Станіслав Пащенко, 25 років.

Слідчий, старший лейтенант поліції Ігор Целий, 26 років.

Слідча, старша лейтенантка поліції Вікторія Мещерякова, 38 років.

Поліцейський взводу конвойної служби, старший сержант поліції Михайло Потьомкін, 32 роки.

Поліцейські, які загинули. Фото: Нацполіція

Удар по Одесі: що відомо

Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, російська балістична ракета "Іскандер-М" була збита силами протиповітряної оборони. Однак уламки ракети впали в житловому секторі, спричинивши значні жертви та руйнування.

Крім того, об 11:45 засобами ППО було знищено російський безпілотник "Орлан-10", який, за попередніми даними, здійснював розвідку напередодні удару.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 22 листопада, зафіксовано 194 бойових зіткнень на фронті. Також наразі в Чорному морі чергують 20 російських кораблів. Частина з них — це споряджені "Калібрами" ракетоносії.