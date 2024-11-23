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Удар по Одесі — стала відома кількість постраждалих поліцейських

23 листопада 2024 16:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Російський удар по Одесі: десятки поліцейських отримали поранення
Наслідки удару по Одесі. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У понеділок, 18 листопада, росіяни ракетою"Іскандер-М" завдали удару по житловому сектору Одеси. Внаслідок обстрілу загинули десятеро людей, серед них семеро поліцейських. Ще понад 20 правоохоронців зазнали поранень, зокрема є важкопоранені.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

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Поранений поліцейський у лікарні. Фото: Нацполіція

Постраждалі поліцейські

За їхніми даними, 26 правоохоронців отримали поранення, деякі з них у важкому стані. На жаль, семеро правоохоронців загинули на місці. 

Імена загиблих поліцейських

  • Слідчий, підполковник поліції Вадим Ковальський, 47 років.
  • Слідчий, капітан поліції Вадим Джміль, 28 років.
  • Слідчий, капітан поліції Микола Лимар, 32 роки.
  • Слідчий, старший лейтенант поліції Станіслав Пащенко, 25 років.
  • Слідчий, старший лейтенант поліції Ігор Целий, 26 років.
  • Слідча, старша лейтенантка поліції Вікторія Мещерякова, 38 років.
  • Поліцейський взводу конвойної служби, старший сержант поліції Михайло Потьомкін, 32 роки.
Удар по Одесі — стала відома кількість постраждалих поліцейських - фото 2
Поліцейські, які загинули. Фото: Нацполіція

Удар по Одесі: що відомо

Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, російська балістична ракета "Іскандер-М" була збита силами протиповітряної оборони. Однак уламки ракети впали в житловому секторі, спричинивши значні жертви та руйнування.

Крім того, об 11:45 засобами ППО було знищено російський безпілотник "Орлан-10", який, за попередніми даними, здійснював розвідку напередодні удару.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 22 листопада, зафіксовано 194 бойових зіткнень на фронті. Також наразі в Чорному морі чергують 20 російських кораблів. Частина з них — це споряджені "Калібрами" ракетоносії. 

Одеса поліція Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ракетний удар

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