Російський удар по Одесі: десятки поліцейських отримали поранення

Удар по Одесі — стала відома кількість постраждалих поліцейських
У понеділок, 18 листопада, росіяни ракетою"Іскандер-М" завдали удару по житловому сектору Одеси. Внаслідок обстрілу загинули десятеро людей, серед них семеро поліцейських. Ще понад 20 правоохоронців зазнали поранень, зокрема є важкопоранені.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Постраждалі поліцейські
За їхніми даними, 26 правоохоронців отримали поранення, деякі з них у важкому стані. На жаль, семеро правоохоронців загинули на місці.
Імена загиблих поліцейських
- Слідчий, підполковник поліції Вадим Ковальський, 47 років.
- Слідчий, капітан поліції Вадим Джміль, 28 років.
- Слідчий, капітан поліції Микола Лимар, 32 роки.
- Слідчий, старший лейтенант поліції Станіслав Пащенко, 25 років.
- Слідчий, старший лейтенант поліції Ігор Целий, 26 років.
- Слідча, старша лейтенантка поліції Вікторія Мещерякова, 38 років.
- Поліцейський взводу конвойної служби, старший сержант поліції Михайло Потьомкін, 32 роки.
Удар по Одесі: що відомо
Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, російська балістична ракета "Іскандер-М" була збита силами протиповітряної оборони. Однак уламки ракети впали в житловому секторі, спричинивши значні жертви та руйнування.
Крім того, об 11:45 засобами ППО було знищено російський безпілотник "Орлан-10", який, за попередніми даними, здійснював розвідку напередодні удару.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 22 листопада, зафіксовано 194 бойових зіткнень на фронті. Також наразі в Чорному морі чергують 20 російських кораблів. Частина з них — це споряджені "Калібрами" ракетоносії.
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