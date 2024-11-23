Российский удар по Одессе: десятки полицейских получили ранения

Удар по Одессе — стало известно количество раненых полицейских
В понедельник, 18 ноября, россияне ракетой "Искандер-М" нанесли удар по жилому сектору Одессы. В результате обстрела погибли одиннадцать человек, среди них восемь полицейских. Еще более 20 правоохранителей получили ранения, в том числе тяжело ранены.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Пострадавшие полицейские
По их данным, 26 стражей порядка получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии. К сожалению, семь правоохранителей погибли на месте.
Имена погибших полицейских
- Следователь, подполковник полиции Вадим Ковальский, 47 лет.
- Следователь, капитан полиции Вадим Джмиль, 28 лет.
- Следователь, капитан полиции Николай Лымарь, 32 года.
- Следователь, старший лейтенант полиции Станислав Пащенко, 25 лет.
- Следователь, старший лейтенант полиции Игорь Целый, 26 лет.
- Следователь, старший лейтенант полиции Виктория Мещерякова, 38 лет.
- Полицейский взвод конвойной службы, старший сержант полиции Михаил Потемкин, 32 года.
- Зезюлин Вадим Михайлович. Службу в органах внутренних дел он начал с 2014 года. Все 10 лет посвятил работе в следственных подразделениях Одесской области.
Удар по Одессе: что известно
Согласно информации Воздушных сил ВСУ, российская баллистическая ракета "Искандер-М" была сбита силами противовоздушной обороны. Однако обломки ракеты упали в жилом секторе, повлекшие значительные жертвы и разрушения .
Кроме того, в 11:45 средствами ПВО был уничтожен российский беспилотник "Орлан-10", по предварительным данным, осуществлявший разведку накануне удара.
Напомним, за прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировано 194 боевых столкновений на фронте. Также в Черном море дежурят 20 российских кораблей. Часть из них — это снаряженные "Калибрами" ракетоносители.
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