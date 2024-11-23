Российский удар по Одессе: десятки полицейских получили ранения

Последствия удара по Одессе Фото: ГСЧС

В понедельник, 18 ноября, россияне ракетой "Искандер-М" нанесли удар по жилому сектору Одессы. В результате обстрела погибли одиннадцать человек, среди них восемь полицейских. Еще более 20 правоохранителей получили ранения, в том числе тяжело ранены.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Раненный полицейский в больнице. Фото: Нацполиция

Пострадавшие полицейские

По их данным, 26 стражей порядка получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии. К сожалению, семь правоохранителей погибли на месте.

Имена погибших полицейских

Следователь, подполковник полиции Вадим Ковальский, 47 лет.

Следователь, капитан полиции Вадим Джмиль, 28 лет.

Следователь, капитан полиции Николай Лымарь, 32 года.

Следователь, старший лейтенант полиции Станислав Пащенко, 25 лет.

Следователь, старший лейтенант полиции Игорь Целый, 26 лет.

Следователь, старший лейтенант полиции Виктория Мещерякова, 38 лет.

Полицейский взвод конвойной службы, старший сержант полиции Михаил Потемкин, 32 года.

Зезюлин Вадим Михайлович. Службу в органах внутренних дел он начал с 2014 года. Все 10 лет посвятил работе в следственных подразделениях Одесской области.

Полицейские погибшие. Фото: Нацполиция

Следователь Зезюлин Вадим Михайлович. Фото: Нацполиция

Удар по Одессе: что известно

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, российская баллистическая ракета "Искандер-М" была сбита силами противовоздушной обороны. Однако обломки ракеты упали в жилом секторе, повлекшие значительные жертвы и разрушения .

Кроме того, в 11:45 средствами ПВО был уничтожен российский беспилотник "Орлан-10", по предварительным данным, осуществлявший разведку накануне удара.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировано 194 боевых столкновений на фронте. Также в Черном море дежурят 20 российских кораблей. Часть из них — это снаряженные "Калибрами" ракетоносители.