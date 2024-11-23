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Удар по Одессе — стало известно количество раненых полицейских

23 ноября 2024 16:18
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Российский удар по Одессе: десятки полицейских получили ранения
Последствия удара по Одессе Фото: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В понедельник, 18 ноября, россияне ракетой "Искандер-М" нанесли удар по жилому сектору Одессы. В результате обстрела погибли одиннадцать человек, среди них восемь полицейских. Еще более 20 правоохранителей получили ранения, в том числе тяжело ранены.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Раненный полицейский в больнице. Фото: Нацполиция

Пострадавшие полицейские

По их данным, 26 стражей порядка получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии. К сожалению, семь правоохранителей погибли на месте.

Имена погибших полицейских

  • Следователь, подполковник полиции Вадим Ковальский, 47 лет.
  • Следователь, капитан полиции Вадим Джмиль, 28 лет.
  • Следователь, капитан полиции Николай Лымарь, 32 года.
  • Следователь, старший лейтенант полиции Станислав Пащенко, 25 лет.
  • Следователь, старший лейтенант полиции Игорь Целый, 26 лет.
  • Следователь, старший лейтенант полиции Виктория Мещерякова, 38 лет.
  • Полицейский взвод конвойной службы, старший сержант полиции Михаил Потемкин, 32 года.
  • Зезюлин Вадим Михайлович. Службу в органах внутренних дел он начал с 2014 года. Все 10 лет посвятил работе в следственных подразделениях Одесской области.
Удар по Одессе — стало известно количество пострадавших полицейских - фото 2
Полицейские погибшие. Фото: Нацполиция
Удар по Одессе — стало известно количество пострадавших полицейских - фото 3
Следователь Зезюлин Вадим Михайлович. Фото: Нацполиция

Удар по Одессе: что известно

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, российская баллистическая ракета "Искандер-М" была сбита силами противовоздушной обороны. Однако обломки ракеты упали в жилом секторе, повлекшие значительные жертвы и разрушения .

Кроме того, в 11:45 средствами ПВО был уничтожен российский беспилотник "Орлан-10", по предварительным данным, осуществлявший разведку накануне удара.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировано 194 боевых столкновений на фронте. Также в Черном море дежурят 20 российских кораблей. Часть из них — это снаряженные "Калибрами" ракетоносители.

Одесса полиция Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы ракетный удар

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