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РФ обстрелами Одесчины остановила работу завода в ПМР

23 ноября 2024 18:27
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Ракетные удары России коснулись энергетической инфраструктуры Молдовы
Завод в Молдове. Фото: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Ракетные удары России по энергетической инфраструктуре Украины повлекли за собой серьезные проблемы для энергоснабжения в непризнанном Приднестровье. В настоящее время из-за нехватки электроэнергии Рыбницкий металлургический завод работает на минимальной мощности.

Об этом сообщил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

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Он заявил, что линии электропередач, соединяющие Украину с Молдовой, были повреждены, а трансформаторные станции вышли из строя.

"Вы видите, что сейчас происходит из-за ударов по Украине? Линии электропередач, которые соединяют Молдову и Украину, выведены из строя, трансформаторные станции не работают", — сказал Парликов.

Одним из наиболее пострадавших объектов в Молдове стал Рыбницкий металлургический завод, оставшийся практически без электричества и вынужденный работать на минимальной мощности.

"Линии высокого напряжения между Подольском Одесской области и молдавской Рыбницей не функционируют, и завод сейчас подключен к внутренней низковольтной линии мощностью 110 кВ, которая позволяет лишь поддерживать его работу. Это постепенное отключение энергетической системы Молдовы от Украины из-за атак России", — отметил министр.

Атака на Украину: что известно

В ночь на 17 ноября российские войска совершили один из крупнейших ракетных обстрелов, запустив 120 ракет и 90 дронов, в частности, по энергетическим объектам Украины, что значительно усложнило ситуацию в регионах, таких как Киев и Одесса.

Напомним, в результате обстрела Одессы погибли 11 человек, среди них 8 полицейских. Еще более 20 правоохранителей получили ранения, в том числе есть тяжело раненые. Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Иран повредили 20 судов в Черном море.

Одесса Молдова Одесская область обстрелы Одесская ОГА Новости Одессы

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