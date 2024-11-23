Зеленський: понад 60 ударів по продовольчій інфраструктурі України

Розбитий порт на Одещині. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з липня минулого року російські ракети та іранські дрони завдали значних пошкоджень українським портам і суднам. Від атаки постраждали понад 20 цивільних суден.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на Третій міжнародній конференції Grain from Ukraine у Києві.

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Удари по портовій інфраструктурі

За його словами, з початку роботи експортного продовольчого коридору в Чорному морі в липні 2023 року було пошкоджено 321 об'єкт інфраструктури портів України.

"Більш ніж 60 цілеспрямованих ударів були завдані саме по нашій продовольчій інфраструктурі, і більше 20 цивільних суден, в тому числі з інших країн, також потрапили під атаку", — зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що це не стосується лише українських суден, але й суден інших держав, які були постраждали від ворожих ударів.

Експорт зерна

Окрім цього, він заявив, що експорт продовольства з України забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу. А за час роботи програми 20 мільйонів вдалося врятувати від голоду.

"Україна є одним із найбільших світових донорів продовольчої безпеки. І ми зберігаємо це наше значення попри повномасштабну війну", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Одеси загинули одинадцять людей, серед них восьмеро поліцейських. Ще понад 20 правоохоронців зазнали поранень, зокрема є важкопоранені. Також фермери Одещини отримали рукави для зберігання зерна.