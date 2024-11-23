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Россия и Иран повредили 20 судов в Черном море, — Зеленский

23 ноября 2024 17:51
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Зеленский: более 60 ударов по продовольственной инфраструктуре Украины
Разбит порт на Одесщине.
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с июля прошлого года российские ракеты и иранские дроны нанесли значительные повреждения украинским портам и судам. От атаки пострадали более 20 гражданских судов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на Третьей международной конференции Grain from Ukraine в Киеве.

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Удары по портовой инфраструктуре

По его словам, с начала работы экспортного продовольственного коридора в Черном море в июле 2023 года был поврежден 321 объект инфраструктуры портов Украины.

"Более 60 целенаправленных ударов были нанесены именно по нашей продовольственной инфраструктуре, и более 20 гражданских судов, в том числе из других стран, также попали под атаку", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что это не касается только украинских судов, но и судов других государств, пострадавших от вражеских ударов.

Экспорт зерна

Кроме того, он заявил, что экспорт продовольствия из Украины обеспечивает 400 миллионов человек в 100 странах мира. А за время работы программы 20 миллионов удалось спасти от голода.

"Украина является одним из крупнейших мировых доноров продовольственной безопасности. И мы сохраняем это наше значение, несмотря на полномасштабную войну", — отметил Зеленский.

Напомним, в результате обстрела Одессы погибли одиннадцать человек, среди них восемь полицейских. Еще более 20 правоохранителей получили ранения, в том числе тяжело ранены. Также фермеры Одесской области получили рукава для хранения зерна.

Одесса Черное море корабль Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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