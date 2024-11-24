Пробки и очереди на трассе Одесса-Рени: 24 ноября, утро

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

По состоянию на утро 24 ноября на трассе Одесса-Рени в сторону молдавской и румынской границ наблюдаются незначительные пробки. Кроме этого, зафиксированы очереди и на контрольно-пропускном пункте "Паланка — Удобное".

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяк и Нижнеднестровского национального парка. Этот участок постепенно краснеет. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска есть очереди.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

На соседнем пункте пропуск "Старокозачье — Тудора" проезд свободный. Очередей на пересечение границы нет.

Пробки в Румынию

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Орловки и Рени. По данным картографического сервиса, путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа и две минуты. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Сколько человек выехало из Украины за прошедшие сутки

По данным пограничников, за сутки 23 ноября южные границы Украины с Молдовой (в пределах Одесской и Винницкой областей) и с Румынией (в пределах Одесской области) пересекли 15,4 тысячи человек и более 3,7 тысячи транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли в Молдову более 7 тысяч человек, в Румынию почти 1 тысяча человек.

В Украину за прошедшие сутки проехали из Молдовы более 6,5 тысячи человек, из Румынии почти 800 тысяч человек. Из них 4,3 тысячи — граждане Украины.

В настоящее время пункты пропуска с Молдовой и Румынией работают в штатном режиме.

Сообщение пограничников. Фото: скриншот

Напомним, утром 24 ноября в сейсмической зоне Вранча, вблизи Одесской области, зафиксировано землетрясение. Также, ракетные удары России по энергетической инфраструктуре Одесской области повлекли за собой серьезные проблемы для энергоснабжения в непризнанном Приднестровье.