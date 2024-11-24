Обновлены графики света в Одесской области на сегодня.

В ДТЭК обновили графики отключения света сегодня на Одесчине
На сегодняшний день, 24 ноября, обновлены графики стабилизационных отключений электроэнергии. Свет будут выключаться только для одной группы на несколько часов.
Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщили в пресс-службе ДТЭК.
График отключения света на 24 ноября
В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.
1 группа: свет будет целый день.
2 группа: свет будет целый день.
3 группа: свет будет целый день.
4 группа: свет будет целый день.
5 группа: с 16:00 до 19:00.
6 группа: свет будет целый день.
Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Куда обращаться при отключении света
Если в квартире исчез свет не по графику, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет, об отсутствии света можно сообщить удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, 24 ноября в сейсмической зоне Вранча, вблизи Одесской области, зафиксировано землетрясение. Также на трассе Одесса-Рени в сторону молдавской и румынской границ наблюдаются незначительные пробки.
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