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Ураган в Одессе — повалены десятки деревьев и веток

24 ноября 2024 12:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе непогода повалила 19 деревьев за два дня
Коммунальщики убирают упавшее дерево. Фото: Одесский горсовет
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

За последние два дня непогода наделала в Одессе немало бед. Из-за сильного ветра в городе повалены деревья, коммунальщики оперативно убирают последствия, чтобы восстановить безопасность на улицах города.

Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Специалисты распиливают большие ветви. Фото: Одесский горсовет
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Трактор убирает ветки. Фото: Одесский горсовет

Поваленные деревья в Одессе

В мэрии отмечают, что из-за урагана, который длился последние два дня, были повреждены 19 деревьев, а также крупные мелкие ветви. В целях ликвидации последствий непогоды на улицах города работают работники КП "Горзелентрест" и КП "Городские дороги".

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Коммунальщик убирает упавшие ветви. Фото: Одесский горсовет
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Поваленное дерево. Фото: Одесский горсовет

Коммунальщики оперативно освобождают дороги, тротуары и придомовые территории от поваленных деревьев. Особое внимание обращают на места, где обломки могут угрожать пешеходам или транспорту.

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Мужчина распиливает дерево. Фото: Одесский горсовет
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Обломки деревьев на дороге. Фото: Одесский горсовет

Городской совет призвал одесситов осторожничать и избегать пребывания вблизи больших деревьев во время непогоды. В настоящее время работы по устранению последствий продолжаются, и службы продолжают мониторить ситуацию.

Ураганы в Одессе — поваленные десятки деревьев и ветки - фото 7
Коммунальщики убирают дерево. Фото: Одесский горсовет

Шторм в Одессе: что известно

На сегодняшний день синоптики тоже объявили первый уровень (желтый) опасности и штормовое предупреждение из-за сильных порывов северо-западного ветра до 14 м/с. Вчера ветер достиг местами 20 м/с.

Минная опасность

В связи с штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, Турция, закрыв проливы в Черном море, существенно усложнила России реализацию планов по захвату Одессы. Также в ДТЭК обновили графики отключения света сегодня в Одесской области.

Одесса непогода Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы шторм

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