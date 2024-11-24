В Одессе непогода повалила 19 деревьев за два дня

Ураган в Одессе — повалены десятки деревьев и веток
За последние два дня непогода наделала в Одессе немало бед. Из-за сильного ветра в городе повалены деревья, коммунальщики оперативно убирают последствия, чтобы восстановить безопасность на улицах города.
Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Поваленные деревья в Одессе
В мэрии отмечают, что из-за урагана, который длился последние два дня, были повреждены 19 деревьев, а также крупные мелкие ветви. В целях ликвидации последствий непогоды на улицах города работают работники КП "Горзелентрест" и КП "Городские дороги".
Коммунальщики оперативно освобождают дороги, тротуары и придомовые территории от поваленных деревьев. Особое внимание обращают на места, где обломки могут угрожать пешеходам или транспорту.
Городской совет призвал одесситов осторожничать и избегать пребывания вблизи больших деревьев во время непогоды. В настоящее время работы по устранению последствий продолжаются, и службы продолжают мониторить ситуацию.
Шторм в Одессе: что известно
На сегодняшний день синоптики тоже объявили первый уровень (желтый) опасности и штормовое предупреждение из-за сильных порывов северо-западного ветра до 14 м/с. Вчера ветер достиг местами 20 м/с.
Минная опасность
В связи с штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.
Экстренные службы помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
Напомним, Турция, закрыв проливы в Черном море, существенно усложнила России реализацию планов по захвату Одессы. Также в ДТЭК обновили графики отключения света сегодня в Одесской области.
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