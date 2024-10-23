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Час діставати теплі речі — прогноз погоди в Одесі на четвер, 24 жовтня

23 жовтня 2024 16:45
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі та області на 24 жовтня
Люди йдуть осіннім містом. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, у четвер, 24 жовтня, в Одесі стане прохолодніше. Температура повітря знизиться у середньому на 2-3 градуси. Водночас опадів або сильного вітру синоптики не прогнозують. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 24 жовтня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +8...+10 °С, вдень +15...+17 °С.
  • Температура морської води +15...+16 °С.
На півдні заморозки — якою буде погода на Одещині завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 24 жовтня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +5...10 °С, вдень +14...+19 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
На півдні заморозки — якою буде погода на Одещині завтра - фото 2
​​Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Синоптики зазначають, що найближчим часом, внаслідок надходження холодних повітряних мас, температура в Одеській області поступово знижуватиметься.

Нагадаємо, на півночі Одеської області через дії місцевих мешканців виникла екологічна загроза. Також на Одещини виявили новий вид тварин

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17:59 Український агроекспорт зріс більше ніж на чверть — що відомо

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