Прогноз погоди в Одесі та області на 24 жовтня

Час діставати теплі речі — прогноз погоди в Одесі на четвер, 24 жовтня
23 жовтня 2024 16:45
Люди йдуть осіннім містом. Фото: Новини.LIVE
Завтра, у четвер, 24 жовтня, в Одесі стане прохолодніше. Температура повітря знизиться у середньому на 2-3 градуси. Водночас опадів або сильного вітру синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 24 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +8...+10 °С, вдень +15...+17 °С.
- Температура морської води +15...+16 °С.
Погода в Одеській області 24 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +5...10 °С, вдень +14...+19 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Синоптики зазначають, що найближчим часом, внаслідок надходження холодних повітряних мас, температура в Одеській області поступово знижуватиметься.
Нагадаємо, на півночі Одеської області через дії місцевих мешканців виникла екологічна загроза. Також на Одещини виявили новий вид тварин.
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