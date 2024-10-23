Прогноз погоди в Одесі та області на 24 жовтня

Люди йдуть осіннім містом. Фото: Новини.LIVE

Завтра, у четвер, 24 жовтня, в Одесі стане прохолодніше. Температура повітря знизиться у середньому на 2-3 градуси. Водночас опадів або сильного вітру синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 24 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +8...+10 °С, вдень +15...+17 °С.

Температура морської води +15...+16 °С.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 24 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +5...10 °С, вдень +14...+19 °С.

На автошляхах області видимість добра.

​​Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Синоптики зазначають, що найближчим часом, внаслідок надходження холодних повітряних мас, температура в Одеській області поступово знижуватиметься.

Нагадаємо, на півночі Одеської області через дії місцевих мешканців виникла екологічна загроза. Також на Одещини виявили новий вид тварин.