Прогноз погоды в Одессе и области на 24 октября.

Время доставать теплые вещи — прогноз погоды в Одессе на четверг 24 октября
23 октября 2024 16:45
Люди идут по осеннему городу. Фото: Новини.LIVE
Завтра, в четверг, 24 октября, в Одессе станет прохладнее. Температура воздуха снизится в среднем на 2-3 градуса. В то же время, осадков или сильного ветра синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 24 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.
- Температура ночью +8...+10°С, днем +15...+17°С.
- Температура морской воды +15...+16°С.
Погода в Одесской области 24 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.
- Температура ночью +5...10°С, днем +14...+19°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Синоптики отмечают, что в ближайшее время в результате поступления холодных воздушных масс температура в Одесской области будет постепенно снижаться.
Напомним, на севере Одесской области из-за действий местных жителей возникла экологическая угроза. Также в Одесской области обнаружили новый вид животных.
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