Прогноз погоды в Одессе и области на 24 октября.

Люди идут по осеннему городу. Фото: Новини.LIVE

Завтра, в четверг, 24 октября, в Одессе станет прохладнее. Температура воздуха снизится в среднем на 2-3 градуса. В то же время, осадков или сильного ветра синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 24 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.

Температура ночью +8...+10°С, днем ​​+15...+17°С.

Температура морской воды +15...+16°С.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 24 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.

Температура ночью +5...10°С, днем ​​+14...+19°С.

На автодорогах области видимость добра.

​​Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Синоптики отмечают, что в ближайшее время в результате поступления холодных воздушных масс температура в Одесской области будет постепенно снижаться.

Напомним, на севере Одесской области из-за действий местных жителей возникла экологическая угроза. Также в Одесской области обнаружили новый вид животных.