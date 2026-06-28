Частина Одеси без світла: робота електротранспорту змінена

Люди на зупинці чекають тролейбус. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

В Одесі сьогодні, 28 червня, тривають планові роботи на енергетичному обладнанні. Через ремонт частину міста та Одеського району тимчасово знеструмили, а також внесли зміни до руху трамваїв і тролейбусів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду та ДТЕК Одеські електромережі.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот з facebook

Роботи на електромережах

Як повідомили у ДТЕК Одеські електромережі, ремонтні роботи триватимуть з 08:00 до 18:00. Для безпечного виконання робіт електропостачання тимчасово відключили у частині Київського та Приморського районів Одеси, а також в окремих населених пунктах Одеського району.

Енергетики попередили, що з 08:00 до 12:30 можливі перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури. Якщо під час ремонту буде оголошено повітряну тривогу, виконання робіт може затягнутися.

У компанії зазначають, що після завершення ремонту електропостачання відновлюватимуть поступово, тому світло повертатиметься до осель не одночасно. За словами енергетиків, проведені роботи мають допомогти стабілізувати електропостачання в Одесі та передмісті.

Зміна в роботі електротранспорту

Через ремонт підстанції тимчасово змінили й роботу міського електротранспорту. За інформацією Одеської міської ради, трамвай №18 курсує лише до 11-ї станції Великого Фонтану, маршрут №7 працює за схемою ж/м Шкільний — вул. 28-ї Бригади, тролейбуси №7 та №12 прямують до площі Незалежності, а рух трамвая №27 тимчасово призупинено до завершення робіт.

Допис Одеської міської ради. Фото: скриншот з Telegram

Ремонт доріг в Одесі

Окремо в міськраді повідомили, що в Одесі стартував другий етап ремонту на перехресті вулиці Водопровідної та провулка Високого. Через це рух транспорту здійснюється з незначними затримками відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху. Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, користуватися об'їзними шляхами.

Схема руху в Одесі. Фото: ОМР

Вартість електропостачання у липні

Раніше Новини.LIVE писали, що у липні 2026 року вартість електроенергії для жителів Одеси та області не змінюється. Зараз одеські побутові споживачі сплачують за світло фіксовану ціну — 4,32 грн/кВт·год. Ця ставка застосовується переважно для приватних будинків та квартир.

Вартість проїзду в Одесі у липні

На відміну від електропостачання, проїзд в маршрутках в Одесі подорожчав на 5 грн. Наразі в громадському транспорті Одеси діють такі тарифи:

трамвай і тролейбус — 15 гривень;

більшість міських маршруток — 25 гривень;

соціальні автобуси на окремих маршрутах — безкоштовні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що від сьогодні , 28 червня, Укрзалізниця запускає додатковий регіональний поїзд між Одесою та Кароліно-Бугазом. Дістатися до узбережжя можна буде приблизно за годину, однак купатися на місцевих пляжах, як і раніше, заборонено через мінну небезпеку. Новий регіональний поїзд №838/837 курсуватиме за парними числами.