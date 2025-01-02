Відключення водопостачання 2 січня в Одесі та області

Частина Одеси без водопостачання — де набрати воду
Сьогодні, 2 січня, без води залишилися декілька вулиць Одеси. Водопостачання припинили через аварійно-ремонтні роботи на водогоні. Час виконання ремонтів і перелік адрес можуть змінюватися протягом дня.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
До 19:00 без води будуть жителі:
- просп. Князя Ярослава Мудрого (колишня Академіка Глушка), 4-6;
- 9-18 Лінії Люстдорфської дороги;
- вул. Академіка Корольова;
- вул. Сім’ї Глодан (колишня Ільфа і Петрова);
- вул. Костанді;
- вул. Левітана;
- вул. Академіка Вернадського (колишня Тульська);
- вул. Євгена Чикаленка (колишня Академіка Вільямса)
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Раніше ми розповідали, скільки одесити платитимуть за комуналку у цьому році. Також ми писали про подорожчання абонплати за воду.
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