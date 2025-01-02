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Частина Одеси без водопостачання — де набрати воду

2 січня 2025 12:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення водопостачання 2 січня в Одесі та області
Частина одеситів залишилася без води. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 2 січня, без води залишилися декілька вулиць Одеси. Водопостачання припинили через аварійно-ремонтні роботи на водогоні. Час виконання ремонтів і перелік адрес можуть змінюватися протягом дня.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води в Одесі

До 19:00 без води будуть жителі: 

  • просп. Князя Ярослава Мудрого (колишня Академіка Глушка), 4-6; 
  • 9-18 Лінії Люстдорфської дороги; 
  • вул. Академіка Корольова;
  • вул. Сім’ї Глодан (колишня Ільфа і Петрова); 
  • вул. Костанді; 
  • вул. Левітана; 
  • вул. Академіка Вернадського (колишня Тульська); 
  • вул. Євгена Чикаленка (колишня Академіка Вільямса)

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Раніше ми розповідали, скільки одесити платитимуть за комуналку у цьому році. Також ми писали про подорожчання абонплати за воду.   

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відсутність води

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