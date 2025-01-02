Отключение водоснабжения 2 января в Одессе и области

Часть Одессы без водоснабжения — где набрать воду
Сегодня, 2 января, без воды осталось несколько улиц Одессы. Водоснабжение прекратили из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе. Время выполнения ремонтов и список адресов могут изменяться в течение дня.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе.
До 19:00 без воды будут жители:
- просп. Князя Ярослава Мудрого (бывшая Академика Глушко), 4-6;
- 9-18 Линии Люстдорфской дороги;
- ул. Академика Королева;
- ул. Семьи Глодан (бывшая Ильфа и Петрова);
- ул. Костанди;
- ул. Левитана;
- ул. Академика Вернадского (бывшая Тульская);
- ул. Евгения Чикаленко (бывшая Академика Уильямса)
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Раньше мы рассказывали, сколько одесситов будут платить за коммуналку в этом году. Также мы писали о подорожании абонплаты за воду.
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