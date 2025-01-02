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Часть Одессы без водоснабжения — где набрать воду

2 января 2025 12:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение водоснабжения 2 января в Одессе и области
Часть одесситов осталась без воды. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 2 января, без воды осталось несколько улиц Одессы. Водоснабжение прекратили из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе. Время выполнения ремонтов и список адресов могут изменяться в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе.

До 19:00 без воды будут жители:

  • просп. Князя Ярослава Мудрого (бывшая Академика Глушко), 4-6;
  • 9-18 Линии Люстдорфской дороги;
  • ул. Академика Королева;
  • ул. Семьи Глодан (бывшая Ильфа и Петрова);
  • ул. Костанди;
  • ул. Левитана;
  • ул. Академика Вернадского (бывшая Тульская);
  • ул. Евгения Чикаленко (бывшая Академика Уильямса)

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Раньше мы рассказывали, сколько одесситов будут платить за коммуналку в этом году. Также мы писали о подорожании абонплаты за воду.  

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отсутствие воды

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