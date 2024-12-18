Відключення води в Одесі 18 грудня: адреси

У крані немає води. Фото: freepik

Сьогодні, 18 грудня, через планові та аварійні ремонти роботи тимчасово припинили водопостачання до сотень будинків в Одесі та області. Воду обіцяють повернути до 21:30. Але, залежно від складності робіт та виникнення нових аварійних ситуацій, адреси і час включення можуть змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

Через проведення ремонтних робіт на мережах та об’єктах водопроводу в Одесі без води до 16:00 залишилися декілька вулиць:

вул. Осипова;

вул. Пантелеймонівська;

бульвар Італійський;

вул. Гімназична;

вул. Мала Арнаутська;

вул. Михайла Омеляновича-Павленка.

До 17:00 води не буде за такими адресами:

вул. Бригадна;

вул. Івана Франка;

район Межлимання, частково.

До 18:00 триватимуть ремонти на вулицях:

39-а лінія (Шевченка), вся;

42-а лінія, вся;

вул. Пісочна, вся;

вул. Міцкевича, вся;

вул. Соляна, вся;

38-а лінія, вся;

40-а лінія, вся.

До 21:30 без водопостачання залишаться будинки за адресами:

вул. Дачна;

вул. Чернігівська;

вул. Ялинкова;

вул. Сергія Шелухіна;

вул. Рясна;

Люстдорфська дорога;

вул. Наукова;

вул. Планентна.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі скасували графіки відключень світла. Також ми повідомляли про подорожчання абонплати за водопостачання у місті.