Відключення води в Одесі 18 грудня: адреси

Частина Одеси і передмістя без води — адреси бюветів
Сьогодні, 18 грудня, через планові та аварійні ремонти роботи тимчасово припинили водопостачання до сотень будинків в Одесі та області. Воду обіцяють повернути до 21:30. Але, залежно від складності робіт та виникнення нових аварійних ситуацій, адреси і час включення можуть змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
Через проведення ремонтних робіт на мережах та об’єктах водопроводу в Одесі без води до 16:00 залишилися декілька вулиць:
- вул. Осипова;
- вул. Пантелеймонівська;
- бульвар Італійський;
- вул. Гімназична;
- вул. Мала Арнаутська;
- вул. Михайла Омеляновича-Павленка.
До 17:00 води не буде за такими адресами:
- вул. Бригадна;
- вул. Івана Франка;
- район Межлимання, частково.
До 18:00 триватимуть ремонти на вулицях:
- 39-а лінія (Шевченка), вся;
- 42-а лінія, вся;
- вул. Пісочна, вся;
- вул. Міцкевича, вся;
- вул. Соляна, вся;
- 38-а лінія, вся;
- 40-а лінія, вся.
До 21:30 без водопостачання залишаться будинки за адресами:
- вул. Дачна;
- вул. Чернігівська;
- вул. Ялинкова;
- вул. Сергія Шелухіна;
- вул. Рясна;
- Люстдорфська дорога;
- вул. Наукова;
- вул. Планентна.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі скасували графіки відключень світла. Також ми повідомляли про подорожчання абонплати за водопостачання у місті.
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