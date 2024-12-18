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Частина Одеси і передмістя без води — адреси бюветів

18 грудня 2024 13:34
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення води в Одесі 18 грудня: адреси
У крані немає води. Фото: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 18 грудня, через планові та аварійні ремонти роботи тимчасово припинили водопостачання до сотень будинків в Одесі та області. Воду обіцяють повернути до 21:30. Але, залежно від складності робіт та виникнення нових аварійних ситуацій, адреси і час включення можуть змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води в Одесі

Через проведення ремонтних робіт на мережах та об’єктах водопроводу в Одесі без води до 16:00 залишилися декілька вулиць:

  • вул. Осипова;
  • вул. Пантелеймонівська;
  • бульвар Італійський;
  • вул. Гімназична;
  • вул. Мала Арнаутська;
  • вул. Михайла Омеляновича-Павленка.

До 17:00 води не буде за такими адресами:

  • вул. Бригадна;
  • вул. Івана Франка;
  • район Межлимання, частково.

До 18:00 триватимуть ремонти на вулицях:

  • 39-а лінія (Шевченка), вся;
  • 42-а лінія, вся;
  • вул. Пісочна, вся;
  • вул. Міцкевича, вся;
  • вул. Соляна, вся;
  • 38-а лінія, вся;
  • 40-а лінія, вся.

До 21:30 без водопостачання залишаться будинки за адресами:

  • вул. Дачна;
  • вул. Чернігівська;
  • вул. Ялинкова;
  • вул. Сергія Шелухіна;
  • вул. Рясна;
  • Люстдорфська дорога;
  • вул. Наукова;
  • вул. Планентна.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі скасували графіки відключень світла. Також ми повідомляли про подорожчання абонплати за водопостачання у місті.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відсутність води

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