Отключение воды в Одессе 18 декабря: адреса

В кране нет воды. Фото: freepik

Сегодня, 18 декабря, из-за плановых и аварийных ремонтов работы временно прекратили водоснабжение сотен домов в Одессе и области. Воду обещают вернуть в 21:30. Но, в зависимости от сложности работ и возникновения новых аварийных ситуаций, адреса и время включения могут изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

Из-за проведения ремонтных работ на сетях и объектах водопровода в Одессе без воды до 16:00 осталось несколько улиц:

ул. Осипова;

ул. Пантелеймоновская;

бульвар Итальянский;

ул. Гимназическая;

ул. Малая Арнаутская;

ул. Михаила Емельяновича-Павленко.

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Бригадная;

ул. Ивана Франко;

район Межлимание, частично.

До 18:00 будут продолжаться ремонты на улицах:

39-я линия (Шевченко), вся;

42-я линия, вся;

ул. Песочная, вся;

ул. Мицкевича, вся;

ул. Соляная, вся;

38-я линия, вся;

40-я линия, вся.

До 21:30 без водоснабжения останутся дома по адресам:

ул. Дачная;

ул. Черниговская;

ул. Елочная;

ул. Сергея Шелухина;

ул. Обильно;

Люстдорфская дорога;

ул. Научная;

ул. Планентная.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сегодня в Одессе упразднили графики отключений света. Также мы сообщали о подорожании абонплаты за водоснабжение в городе.