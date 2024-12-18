Отключение воды в Одессе 18 декабря: адреса

Часть Одессы и пригород без воды до вечера — адреса бюветов
Сегодня, 18 декабря, из-за плановых и аварийных ремонтов работы временно прекратили водоснабжение сотен домов в Одессе и области. Воду обещают вернуть в 21:30. Но, в зависимости от сложности работ и возникновения новых аварийных ситуаций, адреса и время включения могут изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
Из-за проведения ремонтных работ на сетях и объектах водопровода в Одессе без воды до 16:00 осталось несколько улиц:
- ул. Осипова;
- ул. Пантелеймоновская;
- бульвар Итальянский;
- ул. Гимназическая;
- ул. Малая Арнаутская;
- ул. Михаила Емельяновича-Павленко.
До 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- ул. Бригадная;
- ул. Ивана Франко;
- район Межлимание, частично.
До 18:00 будут продолжаться ремонты на улицах:
- 39-я линия (Шевченко), вся;
- 42-я линия, вся;
- ул. Песочная, вся;
- ул. Мицкевича, вся;
- ул. Соляная, вся;
- 38-я линия, вся;
- 40-я линия, вся.
До 21:30 без водоснабжения останутся дома по адресам:
- ул. Дачная;
- ул. Черниговская;
- ул. Елочная;
- ул. Сергея Шелухина;
- ул. Обильно;
- Люстдорфская дорога;
- ул. Научная;
- ул. Планентная.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, сегодня в Одессе упразднили графики отключений света. Также мы сообщали о подорожании абонплаты за водоснабжение в городе.
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