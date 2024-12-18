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Часть Одессы и пригород без воды до вечера — адреса бюветов

18 декабря 2024 13:34
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение воды в Одессе 18 декабря: адреса
В кране нет воды. Фото: freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 18 декабря, из-за плановых и аварийных ремонтов работы временно прекратили водоснабжение сотен домов в Одессе и области. Воду обещают вернуть в 21:30. Но, в зависимости от сложности работ и возникновения новых аварийных ситуаций, адреса и время включения могут изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе

Из-за проведения ремонтных работ на сетях и объектах водопровода в Одессе без воды до 16:00 осталось несколько улиц:

  • ул. Осипова;
  • ул. Пантелеймоновская;
  • бульвар Итальянский;
  • ул. Гимназическая;
  • ул. Малая Арнаутская;
  • ул. Михаила Емельяновича-Павленко.

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Бригадная;
  • ул. Ивана Франко;
  • район Межлимание, частично.

До 18:00 будут продолжаться ремонты на улицах:

  • 39-я линия (Шевченко), вся;
  • 42-я линия, вся;
  • ул. Песочная, вся;
  • ул. Мицкевича, вся;
  • ул. Соляная, вся;
  • 38-я линия, вся;
  • 40-я линия, вся.

До 21:30 без водоснабжения останутся дома по адресам:

  • ул. Дачная;
  • ул. Черниговская;
  • ул. Елочная;
  • ул. Сергея Шелухина;
  • ул. Обильно;
  • Люстдорфская дорога;
  • ул. Научная;
  • ул. Планентная.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сегодня в Одессе упразднили графики отключений света. Также мы сообщали о подорожании абонплаты за водоснабжение в городе.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отсутствие воды

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