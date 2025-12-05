Аварія на електромережі в Одесі: відключення світла 5 грудня

Фахівці ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 5 грудня, близько 13:00, в частині Одеси та району раптово зникло електропостачання через аварію, що виникла на обладнанні. Енергетики вже працюють на місці для швидкого відновлення мережі.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

Аварія на електромережах

Проблеми зі світлом виникли у клієнтів Пересипського та Одеського району сьогодні вдень. Причиною стала локальна аварія на мережевому обладнанні, яка трапилася сьогодні вдень. Бригади фахівців зараз перебувають на місці аварії та докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та повернути світло в оселі.

Крім того, частина Пересипу досі без світла через ворожу атаку на місто в ніч на 4 грудня. Додатково до цього, по всьому місту діють графіки відключень світла.

Енергетики вкотре звертаються до мешканців із проханням ощадливо споживати електроенергію. Це допомагає зменшити навантаження на мережу і знижує ризик позапланових відключень.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

