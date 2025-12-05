Авария на электросети в Одессе: отключение света 5 декабря

Специалисты ремонтируют электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 5 декабря, около 13:00, в части Одессы и района внезапно исчезло электроснабжение из-за аварии, возникшей на оборудовании. Энергетики уже работают на месте для быстрого восстановления сети.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Авария на электросетях

Проблемы со светом возникли у клиентов Пересыпского и Одесского района сегодня днем. Причиной стала локальная авария на сетевом оборудовании, которая случилась сегодня днем. Бригады специалистов сейчас находятся на месте аварии и прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и вернуть свет в дома.

Кроме того, часть Пересыпи до сих пор без света из-за вражеской атаки на город в ночь на 4 декабря. Дополнительно к этому, по всему городу действуют графики отключений света.

Энергетики в очередной раз обращаются к жителям с просьбой экономно потреблять электроэнергию. Это помогает уменьшить нагрузку на сеть и снижает риск внеплановых отключений.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, кому из одесситов сегодня отключали воду. Также мы писали, что из-за аварии в сети Черниговщина осталась без света.

</</</