Частина Одеси залишилась без води: перелік адрес

Чоловік набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 червня, протягом дня деякі одесити будуть без водопостачання. Причина — проведення аварійно-ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де відбулось відключення води

Канатна вул., усі дома

Маразліївська вул., усі дома

Троїцька вул., усі дома

Слобідка район вул., Частково усі дома

Заболотного вул., 44 усі дома

Бернардацці вул., усі дома

Фонтанська дорога вул., усі дома

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Також може знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Нагадаємо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.