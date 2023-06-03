Частина Одеси залишилась без води: перелік адрес
Сьогодні, 3 червня, протягом дня деякі одесити будуть без водопостачання. Причина — проведення аварійно-ремонтних робіт.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де відбулось відключення води
- Канатна вул., усі дома
- Маразліївська вул., усі дома
- Троїцька вул., усі дома
- Слобідка район вул., Частково усі дома
- Заболотного вул., 44 усі дома
- Бернардацці вул., усі дома
- Фонтанська дорога вул., усі дома
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Також може знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Нагадаємо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.