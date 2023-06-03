Часть Одессы осталась без воды: список адресов
Сегодня, 3 июня, в течение дня некоторые одесситы будут без водоснабжения. Причина — проведение аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где произошло отключение воды
- Канатная ул., все дома
- Маразлиевская ул., все дома
- Троицкая ул., все дома
- Слободка район ул., Частично все дома
- Заболотного ул., 44 все дома
- Бернардации ул., все дома
- Фонтанская дорога ул., все дома
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. Также может потребоваться время заполнения системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Напомним, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие налагать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.