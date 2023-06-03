Часть Одессы осталась без воды: список адресов

Человек набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 3 июня, в течение дня некоторые одесситы будут без водоснабжения. Причина — проведение аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где произошло отключение воды

Канатная ул., все дома

Маразлиевская ул., все дома

Троицкая ул., все дома

Слободка район ул., Частично все дома

Заболотного ул., 44 все дома

Бернардации ул., все дома

Фонтанская дорога ул., все дома

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. Также может потребоваться время заполнения системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие налагать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.