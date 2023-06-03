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Часть Одессы осталась без воды: список адресов

3 июня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Часть Одессы осталась без воды: список адресов
Человек набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 3 июня, в течение дня некоторые одесситы будут без водоснабжения. Причина — проведение аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где произошло отключение воды

  • Канатная ул., все дома
  • Маразлиевская ул., все дома
  • Троицкая ул., все дома
  • Слободка район ул., Частично все дома
  • Заболотного ул., 44 все дома
  • Бернардации ул., все дома
  • Фонтанская дорога ул., все дома

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. Также может потребоваться время заполнения системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Напомним, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие налагать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.

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