Одесити знову лишилися без світла

Частина Одеси залишилася без світла — що сталося
У Приморському та Київському районах Одеси зараз відбуваються локальні відключення світла. Причина — велика аварія на електромережах. Відновити подачу електрики обіцяють найближчим часом.
Про це повідомляють у ДТЕК Одеські електромережі.
Коли відновлять
Велика аварія сталася у Київському районі об 11.33. В результаті частина абонентів залишилася без електрики, на деяких ділянках став електротранспорт. Наразі фахівці ДТЕК вже порушили роботу. Орієнтовний час відновлення подачі електрики — 16:00.
"Енергетики вже працюють на місці, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в кожну оселю", — йдеться у повідомленні ДТЕК.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні, а також про ремонт Одеської ТЕЦ.
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