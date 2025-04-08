Одесити знову лишилися без світла

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

У Приморському та Київському районах Одеси зараз відбуваються локальні відключення світла. Причина — велика аварія на електромережах. Відновити подачу електрики обіцяють найближчим часом.

Про це повідомляють у ДТЕК Одеські електромережі.

Реклама

Читайте також:

Коли відновлять

Велика аварія сталася у Київському районі об 11.33. В результаті частина абонентів залишилася без електрики, на деяких ділянках став електротранспорт. Наразі фахівці ДТЕК вже порушили роботу. Орієнтовний час відновлення подачі електрики — 16:00.

"Енергетики вже працюють на місці, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в кожну оселю", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні, а також про ремонт Одеської ТЕЦ.