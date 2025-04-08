Одесситы снова остались без света

Часть Одессы осталась без света — что произошло
В Приморском и Киевском районах Одессы сейчас происходят локальные отключения света. Причина – крупная авария на электросетях. Восстановить подачу электричества обещают в ближайшее время.
Об этом сообщают в ДТЭК Одесские электросети.
Когда восстановят
Крупная авария произошла в Киевском районе в 11,33. В результате часть абонентов остались без электричества, на некоторых участках встал электротраснпорт. В настоящие время специалисты ДТЕК уже преступили к работе. Ориентировочное время восстановления подачи электричества — 16:00.
"Энергетики уже работают на месте, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в каждый дом",— говорится в сообщении ДТЭК.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле, а также о ремонте Одесской ТЭЦ.
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