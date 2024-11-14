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Частина Одеси залишилася без води — коли включать

14 листопада 2024 12:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення води в Одесі сьогодні, 14 листопада — адреси
У крані немає води. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У четвер, 14 листопада, через ремонтні роботи без води залишилися тисячі мешканців Одеси. Постачання комунальники обіцяють поновити до вечора, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі та області

До 14:00 води не буде за такими адресами:

  • вулиця Республіканська;
  • вулиця Каришковського;
  • Балтська дорога та провулки;
  • вулиця Каменярів (Гладкова);
  • 1-й та 2-й Чорноморські провулки;
  • вулиця Камʼяниста;
  • вулиця Жевахова;
  • вулиця 7-а Пересипська;
  • Хаджибейська дорога.

До 17:00 водопостачання буде відсутнє:

  • вулиця Івана і Юрія Лип;
  • вулиця Інглезі;
  • провулок Анатра (Генерала Вишневського);
  • вулиця Артилерійська.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, у Рені вирують протести через погану якість води та високі тарифи. Також у Миколаєві визначилися, хто будуватиме новий водогін для міста.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси відсутність води

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