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Часть Одессы осталась без воды — когда включат

14 ноября 2024 12:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение воды в Одессе сегодня, 14 ноября
В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В четверг, 14 ноября, из-за ремонтных работ без воды остались тысячи жителей Одессы. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до вечера, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе и области

До 14:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Республиканская;
  • улица Карышковского;
  • Балтская дорога и переулки;
  • улица Каменщиков (Гладкова);
  • 1-й и 2-й Черноморские переулки;
  • улица Каменистая;
  • улица Жевахова;
  • улица 7-я Пересыпская;
  • Хаджибейская дорога.

До 17:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • улица Ивана и Юрия Лип;
  • улица Инглези;
  • переулок Анатра (Генерала Вишневского);
  • улица Артиллерийская.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Рени бушуют протесты из-за плохого качества воды и высоких тарифов. Также в Николаеве определились кто будет строить новый водопровод для города.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды

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