Отключение воды в Одессе сегодня, 14 ноября

В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik

В четверг, 14 ноября, из-за ремонтных работ без воды остались тысячи жителей Одессы. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до вечера, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе и области

До 14:00 воды не будет по следующим адресам:

улица Республиканская;

улица Карышковского;

Балтская дорога и переулки;

улица Каменщиков (Гладкова);

1-й и 2-й Черноморские переулки;

улица Каменистая;

улица Жевахова;

улица 7-я Пересыпская;

Хаджибейская дорога.

До 17:00 водоснабжение будет отсутствовать:

улица Ивана и Юрия Лип;

улица Инглези;

переулок Анатра (Генерала Вишневского);

улица Артиллерийская.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Рени бушуют протесты из-за плохого качества воды и высоких тарифов. Также в Николаеве определились кто будет строить новый водопровод для города.