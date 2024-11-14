Отключение воды в Одессе сегодня, 14 ноября

Часть Одессы осталась без воды — когда включат
В четверг, 14 ноября, из-за ремонтных работ без воды остались тысячи жителей Одессы. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до вечера, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе и области
До 14:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Республиканская;
- улица Карышковского;
- Балтская дорога и переулки;
- улица Каменщиков (Гладкова);
- 1-й и 2-й Черноморские переулки;
- улица Каменистая;
- улица Жевахова;
- улица 7-я Пересыпская;
- Хаджибейская дорога.
До 17:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- улица Ивана и Юрия Лип;
- улица Инглези;
- переулок Анатра (Генерала Вишневского);
- улица Артиллерийская.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, в Рени бушуют протесты из-за плохого качества воды и высоких тарифов. Также в Николаеве определились кто будет строить новый водопровод для города.
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