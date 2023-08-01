Частина Одеси залишиться без води: перелік адрес
Сьогодні деякі мешканці міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі
Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:
- просп. Шевченка., 17,а/б/в, 19а, 21,а/б, 23а/б, 25, 27 усі будинки;
- пров. Генерала Вишневського, 1, 3 усі будинки;
- вул. Інглезі, 14а, 18 усі будинки;
- вул. Генерала Петрова, усі будинки;
- вул. Івана і Юрія Лип, усі будинки;
- вул. Жоліо-Кюрі, 1 – 25 част.сект. усі будинки;
- Фонтанська дорога, 39, 39а усі будинки;
- Серединський сквер, усі будинки;
- вул. Разумовська, усі будинки;
- Грецька пл., усі будинки;
- вул. Дерибасівська, усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків орієнтовно о 19:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.