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Частина Одеси залишиться без води: перелік адрес

1 серпня 2023 12:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина Одеси залишиться без води: перелік адрес
Відключення води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні деякі мешканці міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими  адресами: 

  • просп. Шевченка., 17,а/б/в, 19а, 21,а/б, 23а/б, 25, 27 усі будинки;
  • пров. Генерала Вишневського, 1, 3 усі будинки;
  • вул. Інглезі, 14а, 18 усі будинки;
  • вул. Генерала Петрова, усі будинки;
  • вул. Івана і Юрія Лип, усі будинки;
  • вул. Жоліо-Кюрі, 1 – 25 част.сект. усі будинки;
  • Фонтанська дорога, 39, 39а усі будинки;
  • Серединський сквер, усі будинки;
  • вул. Разумовська, усі будинки;
  • Грецька пл., усі будинки;
  • вул. Дерибасівська, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків орієнтовно о 19:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву. 
 

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