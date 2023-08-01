Частина Одеси залишиться без води: перелік адрес

Відключення води. Фото: google

Сьогодні деякі мешканці міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:

просп. Шевченка., 17,а/б/в, 19а, 21,а/б, 23а/б, 25, 27 усі будинки;

пров. Генерала Вишневського, 1, 3 усі будинки;

вул. Інглезі, 14а, 18 усі будинки;

вул. Генерала Петрова, усі будинки;

вул. Івана і Юрія Лип, усі будинки;

вул. Жоліо-Кюрі, 1 – 25 част.сект. усі будинки;

Фонтанська дорога, 39, 39а усі будинки;

Серединський сквер, усі будинки;

вул. Разумовська, усі будинки;

Грецька пл., усі будинки;

вул. Дерибасівська, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків орієнтовно о 19:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.

