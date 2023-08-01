Часть Одессы останется без воды: список адресов
Сегодня некоторые жители города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где не будет воды в Одессе
По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:
- просп. Шевченко., 17, а/б/у, 19а, 21, а/б, 23а/б, 25, 27 все дома;
- пров. Генерала Вишневского, 1, 3 все дома;
- ул. Инглеге, 14а, 18 все дома;
- ул. Генерала Петрова, все дома;
- ул. Ивана и Юрия Лип, все дома;
- ул. Жолио-Кюри, 1 – 25 част.сект. все дома;
- Фонтанская дорога, 39, 39а все дома;
- Серединский сквер, все дома;
- ул. Разумовская, все дома;
- Греческая пл., все дома;
- ул. Дерибасовская, все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 19:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Напомним, в Парке Энтузиастов, расположенном в Пересыпском районе Одессы, в скором времени начнут строительство современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.