Часть Одессы останется без воды: список адресов

Отключение воды. Фото: google

Сегодня некоторые жители города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

просп. Шевченко., 17, а/б/у, 19а, 21, а/б, 23а/б, 25, 27 все дома;

пров. Генерала Вишневского, 1, 3 все дома;

ул. Инглеге, 14а, 18 все дома;

ул. Генерала Петрова, все дома;

ул. Ивана и Юрия Лип, все дома;

ул. Жолио-Кюри, 1 – 25 част.сект. все дома;

Фонтанская дорога, 39, 39а все дома;

Серединский сквер, все дома;

ул. Разумовская, все дома;

Греческая пл., все дома;

ул. Дерибасовская, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 19:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, в Парке Энтузиастов, расположенном в Пересыпском районе Одессы, в скором времени начнут строительство современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.