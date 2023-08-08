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Частина Одеси залишиться без води: перелік адрес

8 серпня 2023 15:17
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина Одеси залишиться без води: перелік адрес
Відключення води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні деякі мешканці міста та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами: 

  • вул. Ільфа і Петрова, усі будинки;
  • 36-а лінія, 36 -53 усі будинки;
  • вул. Луцька, усі будинки;
  • вул. Роздольна, усі будинки;
  • пров. Полуничний, усі будинки;
  • Фонтанська дорога, усі будинки;
  • вул. Посмітного, усі будинки;
  • вул. Педагогічна, усі будинки;
  • вул. Садиковська, усі будинки;
  • вул. Розумовська усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 18:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, сьогодні, 8 серпня, в Одесі не працюватимуть декілька бюветів. Це пов’язано із технічним обслуговуванням об’єктів. Після завершення ремонтних робіт бюветні комплекси відновлять свою звичну роботу та будуть готові приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка. 

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