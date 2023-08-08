Частина Одеси залишиться без води: перелік адрес

Відключення води. Фото: google

Сьогодні деякі мешканці міста та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

Читайте також:

Де не буде води в Одесі

Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:

вул. Ільфа і Петрова, усі будинки;

36-а лінія, 36 -53 усі будинки;

вул. Луцька, усі будинки;

вул. Роздольна, усі будинки;

пров. Полуничний, усі будинки;

Фонтанська дорога, усі будинки;

вул. Посмітного, усі будинки;

вул. Педагогічна, усі будинки;

вул. Садиковська, усі будинки;

вул. Розумовська усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 18:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, сьогодні, 8 серпня, в Одесі не працюватимуть декілька бюветів. Це пов’язано із технічним обслуговуванням об’єктів. Після завершення ремонтних робіт бюветні комплекси відновлять свою звичну роботу та будуть готові приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка.