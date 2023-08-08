Частина Одеси залишиться без води: перелік адрес
Сьогодні деякі мешканці міста та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі
Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:
- вул. Ільфа і Петрова, усі будинки;
- 36-а лінія, 36 -53 усі будинки;
- вул. Луцька, усі будинки;
- вул. Роздольна, усі будинки;
- пров. Полуничний, усі будинки;
- Фонтанська дорога, усі будинки;
- вул. Посмітного, усі будинки;
- вул. Педагогічна, усі будинки;
- вул. Садиковська, усі будинки;
- вул. Розумовська усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 18:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, сьогодні, 8 серпня, в Одесі не працюватимуть декілька бюветів. Це пов’язано із технічним обслуговуванням об’єктів. Після завершення ремонтних робіт бюветні комплекси відновлять свою звичну роботу та будуть готові приймати гостей і надавати послуги відповідно до графіка.