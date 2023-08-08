Часть Одессы останется без воды: список адресов
Сегодня некоторые жители города и области остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где не будет воды в Одессе
По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:
- ул. Ильфа и Петрова, все дома;
- 36-я линия, 36-53 все дома;
- ул. Луцка, все дома;
- ул. Раздольная, все дома;
- пров. Клубничный, все дома;
- Фонтанская дорога; все дома;
- ул. Умного, все дома;
- ул. Педагогическая, все дома;
- ул. Садиковская, все дома;
- ул. Разумовская все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 18:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, сегодня, 8 августа, в Одессе не будут работать несколько бюветов. Это связано с техническим обслуживанием объектов. После завершения ремонтных работ бюветные комплексы возобновят привычную работу и будут готовы принимать гостей и предоставлять услуги в соответствии с графиком.