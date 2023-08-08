Часть Одессы останется без воды: список адресов

Отключение воды. Фото: google

Сегодня некоторые жители города и области остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

ул. Ильфа и Петрова, все дома;

36-я линия, 36-53 все дома;

ул. Луцка, все дома;

ул. Раздольная, все дома;

пров. Клубничный, все дома;

Фонтанская дорога; все дома;

ул. Умного, все дома;

ул. Педагогическая, все дома;

ул. Садиковская, все дома;

ул. Разумовская все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 18:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, сегодня, 8 августа, в Одессе не будут работать несколько бюветов. Это связано с техническим обслуживанием объектов. После завершения ремонтных работ бюветные комплексы возобновят привычную работу и будут готовы принимать гостей и предоставлять услуги в соответствии с графиком.