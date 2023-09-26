Частина Одеси залишиться без води: перелік адрес
Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 26 вересня, в Одесі та області припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води в Одесі
- вул. Нікітіна,
- пров. 3-й Вапняний,
- вул. Бадаєва,
- вул. Князівська,
- пров. Сєченова,
- вул. Новосельського,
- вул. Пастера,
- вул. Ольгівська,
- вул. Софіївська,
- вул. Сонячна, 2-16
- пров. Аркадіївський, 1-24
- вул. Педагогічна,
- вул. Піонерська,
- вул. Посмітного, 1-24
- пров. Університетський,
- 6-та станція Фонтанської дороги,
- пров. Економічний,
- вул. Штурвальна,
- вул. Черняховського,
- вул. Фонтанська дорога,
- вул. Тіниста, 3-49
- вул. Суднобудівна, 5-21
- вул. Академічна,
- пл. 10-го Квітня до Французького б-ра
- вул. Люстдорфська дорога,
- вул. Артилерійська,
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 20:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. На ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.