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Частина Одеси залишиться без води: перелік адрес

26 вересня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина Одеси залишиться без води: перелік адрес
Відключення води. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 26 вересня, в Одесі та області припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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  • вул. Нікітіна, 
  • пров. 3-й Вапняний, 
  • вул. Бадаєва,
  • вул. Князівська, 
  • пров. Сєченова, 
  • вул. Новосельського, 
  • вул. Пастера, 
  • вул. Ольгівська, 
  • вул. Софіївська, 
  • вул. Сонячна, 2-16 
  • пров. Аркадіївський, 1-24 
  • вул. Педагогічна, 
  • вул. Піонерська, 
  • вул. Посмітного, 1-24 
  • пров. Університетський, 
  • 6-та станція Фонтанської дороги, 
  • пров. Економічний, 
  • вул. Штурвальна, 
  • вул. Черняховського, 
  • вул. Фонтанська дорога, 
  • вул. Тіниста, 3-49 
  • вул. Суднобудівна, 5-21 
  • вул. Академічна, 
  • пл. 10-го Квітня до Французького б-ра 
  • вул. Люстдорфська дорога, 
  • вул. Артилерійська, 

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 20:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. На ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.

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