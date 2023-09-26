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Часть Одессы останется без воды: список адресов

26 сентября 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Часть Одессы останется без воды: список адресов
Отключение воды. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 26 сентября, в Одессе и области прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды в Одессе

  • ул. Никитина,
  • пров. 3-й Известковый,
  • ул. Бадаева,
  • ул. Княжеская,
  • пров. Сеченова,
  • ул. Новосельского,
  • ул. Пастера,
  • ул. Ольговская,
  • ул. Софиевская,
  • ул. Солнечная, 2-16
  • пров. Аркадиевский, 1-24
  • ул. Педагогическая,
  • ул. Пионерская,
  • ул. Посмитного, 1-24
  • пров. Университетский,
  • 6-я станция Фонтанской дороги,
  • пров. Экономический,
  • ул. Штурвальная,
  • ул. Черняховского,
  • ул. Фонтанская дорога,
  • ул. Тенистая, 3-49
  • ул. Судостроительная, 5-21
  • ул. Академическая,
  • пл. 10-го Апреля во Французский б-р
  • ул. Люстдорфская дорога,
  • ул. Артиллерийская,

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 20:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти пол миллиарда гривен. На эти средства компания может купить тысячи новых труб и снизить количество аварийных прорывов.

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