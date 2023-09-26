Часть Одессы останется без воды: список адресов

Отключение воды. Фото: pixabay

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 26 сентября, в Одессе и области прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где не будет воды в Одессе

ул. Никитина,

пров. 3-й Известковый,

ул. Бадаева,

ул. Княжеская,

пров. Сеченова,

ул. Новосельского,

ул. Пастера,

ул. Ольговская,

ул. Софиевская,

ул. Солнечная, 2-16

пров. Аркадиевский, 1-24

ул. Педагогическая,

ул. Пионерская,

ул. Посмитного, 1-24

пров. Университетский,

6-я станция Фонтанской дороги,

пров. Экономический,

ул. Штурвальная,

ул. Черняховского,

ул. Фонтанская дорога,

ул. Тенистая, 3-49

ул. Судостроительная, 5-21

ул. Академическая,

пл. 10-го Апреля во Французский б-р

ул. Люстдорфская дорога,

ул. Артиллерийская,

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 20:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти пол миллиарда гривен. На эти средства компания может купить тысячи новых труб и снизить количество аварийных прорывов.