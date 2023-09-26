Часть Одессы останется без воды: список адресов
Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 26 сентября, в Одессе и области прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды в Одессе
- ул. Никитина,
- пров. 3-й Известковый,
- ул. Бадаева,
- ул. Княжеская,
- пров. Сеченова,
- ул. Новосельского,
- ул. Пастера,
- ул. Ольговская,
- ул. Софиевская,
- ул. Солнечная, 2-16
- пров. Аркадиевский, 1-24
- ул. Педагогическая,
- ул. Пионерская,
- ул. Посмитного, 1-24
- пров. Университетский,
- 6-я станция Фонтанской дороги,
- пров. Экономический,
- ул. Штурвальная,
- ул. Черняховского,
- ул. Фонтанская дорога,
- ул. Тенистая, 3-49
- ул. Судостроительная, 5-21
- ул. Академическая,
- пл. 10-го Апреля во Французский б-р
- ул. Люстдорфская дорога,
- ул. Артиллерийская,
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 20:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти пол миллиарда гривен. На эти средства компания может купить тысячи новых труб и снизить количество аварийных прорывов.