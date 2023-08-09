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Частина Одеси завтра залишиться без води: перелік адрес

9 серпня 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина Одеси завтра залишиться без води: перелік адрес
Чоловік набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Завтра, 10 серпня, деякі мешканці міста та області залишаться без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу: 10 серпня 2023 року з 09:00 до 22:00 буде припинено подачу води споживачам", — йдеться в повідомленні.  

Де не буде води в Одесі

  • Фонтанська дорога, 22-90 та 65-153,
  • вул. Каманіна, 
  • вул. Літературна, 
  • пров. Бернардаці,
  • пров. Морський,
  • пров. Морехідний, 
  • пров. Ванний,
  • вул. Новоберегова, 
  • вул. Ляпідєвського, 
  • пров. Кордонний.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.

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