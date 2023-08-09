Частина Одеси завтра залишиться без води: перелік адрес
Завтра, 10 серпня, деякі мешканці міста та області залишаться без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу: 10 серпня 2023 року з 09:00 до 22:00 буде припинено подачу води споживачам", — йдеться в повідомленні.
Де не буде води в Одесі
- Фонтанська дорога, 22-90 та 65-153,
- вул. Каманіна,
- вул. Літературна,
- пров. Бернардаці,
- пров. Морський,
- пров. Морехідний,
- пров. Ванний,
- вул. Новоберегова,
- вул. Ляпідєвського,
- пров. Кордонний.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.