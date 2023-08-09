Частина Одеси завтра залишиться без води: перелік адрес

Чоловік набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 10 серпня, деякі мешканці міста та області залишаться без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу: 10 серпня 2023 року з 09:00 до 22:00 буде припинено подачу води споживачам", — йдеться в повідомленні.

Де не буде води в Одесі

Фонтанська дорога, 22-90 та 65-153,

вул. Каманіна,

вул. Літературна,

пров. Бернардаці,

пров. Морський,

пров. Морехідний,

пров. Ванний,

вул. Новоберегова,

вул. Ляпідєвського,

пров. Кордонний.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.