Часть Одессы завтра останется без воды: список адресов
Завтра, 10 августа, некоторые жители города и области останутся без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода: 10 августа 2023 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям", — говорится в сообщении.
Где не будет воды в Одессе
- Фонтанская дорога, 22-90 и 65-153,
- ул. Команина,
- ул. Литературная,
- пров. Бернардоти,
- пров. Морской,
- пров. Мореходный,
- пров. Ванная,
- ул. Новобереговая,
- ул. Ляпидовского,
- пров. Граничный.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Парке Энтузиастов, расположенном в Пересыпском районе Одессы, в скором времени начнут строительство современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.