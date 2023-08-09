Часть Одессы завтра останется без воды: список адресов

Человек набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 10 августа, некоторые жители города и области останутся без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода: 10 августа 2023 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям", — говорится в сообщении.

Где не будет воды в Одессе

Фонтанская дорога, 22-90 и 65-153,

ул. Команина,

ул. Литературная,

пров. Бернардоти,

пров. Морской,

пров. Мореходный,

пров. Ванная,

ул. Новобереговая,

ул. Ляпидовского,

пров. Граничный.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Парке Энтузиастов, расположенном в Пересыпском районе Одессы, в скором времени начнут строительство современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.