Частина Одеси зранку знеструмлена

Бригади енергетиків працюють на об'єктах. Фото: ДТЕК Одеські електромережі

Сьогодні ДТЕК проводить планові ремонтно-відновлювальні роботи з відключенням абонентів. Електропостачання планують повернути після 17:00.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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У зв’язку з проведенням ремонтно-відновлювальних робіт сьогодні відсутнє електропостачання за наступними адресами:

Південний РЕМ:

Люстдорфська дорога. Роботи до 16:00

Академічна, Академічний провулок, Баштанна, Городня, Достоєвського, Купріна, Рєпіна, Фонтанська дорога. Роботи до 17:00

1-3 лінія 6-ої ст.Люстдорфської дороги, 1-й Офіцерський провулок, Академіка Глушка, Г.Петрова, Довга, Космонавтів, Левітана, Ліверпульський провулок, Люстдорфська дорога, Офіцерська, Рибальський провулок, С.Яхненка, Тульська. Роботи до 19:00

Північний РЕМ:

проспект Добровольського. Роботи до 17:00

Гладкова, Л.Симиренка, Республіканська, Теплична, Хаджибейська дорога. Роботи до 19:00.

Нагадаємо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те, з якими складнощами стикнулись енергетики, Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.