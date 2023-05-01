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Частина Одеси зранку знеструмлена: у чому причина і коли повернуть світло

1 травня 2023 11:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Частина Одеси зранку знеструмлена
Бригади енергетиків працюють на об'єктах. Фото: ДТЕК Одеські електромережі
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні ДТЕК проводить планові ремонтно-відновлювальні роботи з відключенням абонентів. Електропостачання планують повернути після 17:00.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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У зв’язку з проведенням ремонтно-відновлювальних робіт сьогодні відсутнє електропостачання за наступними адресами: 

Південний РЕМ:

  • Люстдорфська дорога. Роботи до 16:00
  • Академічна, Академічний провулок, Баштанна, Городня, Достоєвського, Купріна, Рєпіна, Фонтанська дорога. Роботи до 17:00
  • 1-3 лінія 6-ої ст.Люстдорфської дороги, 1-й Офіцерський провулок, Академіка Глушка, Г.Петрова, Довга, Космонавтів, Левітана, Ліверпульський провулок, Люстдорфська дорога, Офіцерська, Рибальський провулок, С.Яхненка, Тульська. Роботи до 19:00

Північний РЕМ:

  • проспект Добровольського. Роботи до 17:00
  • Гладкова, Л.Симиренка, Республіканська, Теплична, Хаджибейська дорога. Роботи до 19:00.

Нагадаємо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те, з якими складнощами стикнулись енергетики, Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва. 

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