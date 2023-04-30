Деякі одесити сьогодні залишаться без світла

Енергетик працює на високовольтних лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 30 квітня, в Одесі відбудуться ремонтно-відновлювальні роботи від ДТЕК. Через це на деяких вулицях міста буде відсутнє електропостачання.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

ДТЕК проводить сьогодні планові ремонтно-відновлювальні роботи з відключенням абонентів за наступними адресами:

вул. Виїзна,

Дорбуду пров.,

вул. Партизанська,

вул. Станкобудівельна,

вул. Стовпова.

Роботи планують закінчити до 15:00.

вул. 1-а Ползунова,

1-й Ползунова пров.,

вул. Бородінська,

вул. Горизонтальна,

вул. Магістральна,

вул. Миколи Аркаса,

вул. Нескучна,

вул. Патріотична,

вул. Петра Лещенка,

вул. Північна,

вул. Ползунова,

вул. Учнівська,

Чернівецький пров.,

вул. Чумацька.

Орієнтовно після 19:00 електропостачання повернеться у будинки одеситів.

Нагадаємо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те, з якими складнощами стикнулись енергетики, Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.