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Сьогодні у частини одеситів не буде світла: де саме

30 квітня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Деякі одесити сьогодні залишаться без світла
Енергетик працює на високовольтних лініях. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 30 квітня, в Одесі відбудуться ремонтно-відновлювальні роботи від ДТЕК. Через це на деяких вулицях міста буде відсутнє електропостачання. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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ДТЕК проводить сьогодні планові ремонтно-відновлювальні роботи з відключенням абонентів за наступними адресами:

  • вул. Виїзна,
  • Дорбуду пров.,
  • вул. Партизанська,
  • вул. Станкобудівельна,
  • вул. Стовпова.

Роботи планують закінчити до 15:00.

  • вул. 1-а Ползунова,
  • 1-й Ползунова пров.,
  • вул. Бородінська,
  • вул. Горизонтальна,
  • вул. Магістральна,
  • вул. Миколи Аркаса,
  • вул. Нескучна,
  • вул. Патріотична,
  • вул. Петра Лещенка,
  • вул. Північна,
  • вул. Ползунова,
  • вул. Учнівська,
  • Чернівецький пров.,
  • вул. Чумацька. 

Орієнтовно після 19:00 електропостачання повернеться у будинки одеситів.

Нагадаємо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те, з якими складнощами стикнулись енергетики, Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва. 

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