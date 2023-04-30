Деякі одесити сьогодні залишаться без світла

Сьогодні у частини одеситів не буде світла: де саме
Сьогодні, 30 квітня, в Одесі відбудуться ремонтно-відновлювальні роботи від ДТЕК. Через це на деяких вулицях міста буде відсутнє електропостачання.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
ДТЕК проводить сьогодні планові ремонтно-відновлювальні роботи з відключенням абонентів за наступними адресами:
- вул. Виїзна,
- Дорбуду пров.,
- вул. Партизанська,
- вул. Станкобудівельна,
- вул. Стовпова.
Роботи планують закінчити до 15:00.
- вул. 1-а Ползунова,
- 1-й Ползунова пров.,
- вул. Бородінська,
- вул. Горизонтальна,
- вул. Магістральна,
- вул. Миколи Аркаса,
- вул. Нескучна,
- вул. Патріотична,
- вул. Петра Лещенка,
- вул. Північна,
- вул. Ползунова,
- вул. Учнівська,
- Чернівецький пров.,
- вул. Чумацька.
Орієнтовно після 19:00 електропостачання повернеться у будинки одеситів.
Нагадаємо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те, з якими складнощами стикнулись енергетики, Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.